Обща минимална европейска заплата е невъзможна, твърди експерт

21 май 2019 09:51 193 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo По механизма "Тимерманс" МРЗ у нас би намаляла. Въпросът е дали сме съгласни заплатите да се определят в Брюксел

Не е възможно да има обща минимална европейска заплата. Това заяви по bTV икономистът Петър Ганев. Обикновено се говори за механизъм и координация, а не просто за 1000 евро, които да взема всеки европейски гражданин, отбеляза още Петър Ганев. Той отбеляза, че на този етап има само едно предложение за това какъв да бъде механизмът за определяне на такава заплата. Кандидатът на левицата за председател на ЕК Франс Тимерманс (на снимката) предлага това да бъде 60% от медианната работна заплата - така според Петър Ганев тя може да бъде и по-ниска от тази в момента. 1135 е средната заплата за 2018 г. Медианната е 795 лева. У нас тя е 70% от средната заплата. Ако вземем предложението на Тимерманс, тя трябва да е 475 лева, обясни Ганев. Това, според икономиста, означава, че минималната заплата у нас трябва да падне с 30-40 лева (за 2019 г. МРЗ е 560 лева, за 2020 г. се предвижда да е 610 лв. - б.р.). По думите на Ганев политиците говорят общо по темата. "Като се влезе в конкретика, то се оказва, че губим от механизма на Тимерманс. Ако общата минимална заплата е процент от средната, тогава тя би се повишила", смята Петър Ганев. Според икономиста важното е "дали сме съгласни тези неща да се решават и налагат от Европа". Бизнесът подкрепя идеята да има единна минимална заплата, но определена по български механизъм, каза още Петър Ганев. източник: dnes.dir.bg Още за: заплата координация гражданин Още от: България и свят



