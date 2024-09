При два отделни пожара в германския град Есен, в западната част на Германия, около 30 души бяха ранени вчера, включително две малки деца, които са в критично състояние поради вдишване на дим, съобщиха местните власти.



Полицията съобщи, че 41-годишен сириец от Есен е арестуван във връзка с пожарите.

„Мъжът е свързан с инцидента, при който микробус се вряза в два магазина“, каза говорителят на полицията и добави, че няма пострадали при инцидента. Сириецът е арестуван в близост до двата магазина.



Ein 41 jähriger Syrer sette heute Abend zwei Häuser in Essen in Brand. 31 Menschen sollen dabei verlettt worden sein, darunter zwei schwerverletzte Kinder.

Im Anschluss fuhr er mit einem Transporter in zwei Ladengeschäfte und griff Menschen mit einer Machete an.

Полицията съобщи, че не може да разкрие подробности и мотиви на заподозрения.

Пожари избухнаха последователно в две къщи, което предизвика засилена реакция на службите за спешна помощ“, казаха от полицията.

На пострадалите е оказана медицинска помощ, а няколко души са откарани в болница.

"Сред осемте тежко ранени деца две са в критично състояние поради вдишване на дим", казаха огнеборците.

Говорител на полицията отказа да коментира съобщенията, че сириецът е отправял заплахи с нож и мачете, а властите преглеждат кадри, разпространявани в социалните медии.