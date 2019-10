Над 2800 лева излиза подготовката на седмокласник за изпитите

14 октомври 2019 10:42 1 коментар 511 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Частните уроци са поскъпнали двойно, а в най-елитните гимназии се влиза само с максимален бал

Частните уроци за седмокласниците месеци преди провеждането на т.нар. "малки матури" поскъпнаха почти двойно, като цените за подготовка за влизане в елитните училища са скочили от 20 до 100 процента според качеството и нивото на преподавателите. Така подготовката на един седмокласник за изпитите излиза на родителите над 2800 лева, пише "Труд". В София 60 минути подготовка по математика или български език достига до 50 лева за 1 астрономичен час. Докато миналата учебна година за 60 минути индивидуална подготовка във Варна имаше оферти за 10 лв., сега най-евтините уроци по български език и математика са по 15 лв., а повечето преподаватели вземат по 20 лв. Частните уроци за малките матури в Пловдив варират между 20 и лв. на час, както за български език, така и за математика, а в Бургас цената сега е закована на 40 лева. Само до миналата година уроци се даваха за 25 лева на час. Малко по-евтин вариант за извънкласна подготовка са курсовете, организирани от различни школи. Цените варират от 110 до 200 лв. месечно, а по разбивка урокът в група излиза между 13 и 20 лв. В част от школите срещу таксата се дава и достъп до база от онлайн тестове за допълнителна подготовка. Прилагат се и съвременни методи за обучение като разработени теми по литература, които се изпращат по електронна поща срещу заплатена такса средно от около 50 лева. Организират се и групови подготвителни курсове, които продължават през цялата година, а таксата е около 200 лева на ученик. източник: dnes.dir.bg Още за: подготовка седмокласник изпити Още от: България и свят



Запомни За печат



1 коментар

14 октомври 2019 11:44 | едно време 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

имаше занимални, кръжоци, а и самите ученици бяха по ученолюбиви, ходеше се и на частно, но и цените бяха приемливи, а сега, учителите наблюгат повече на частното, повечето родители не могат да си позволят дори и 15-20 лв, пък повече, ужас, сега с тия телефони, таблети и упадъчната и гадна чалга циганска музика, децата затъпяват, но и много от младите учители са вече от това поколение и са абсолютно демотивирани да учат в час, само часпром баце







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката