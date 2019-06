"Медицински надзор" започва проверка по случая на 6-годишната Мими

20 юни 2019 09:03 284 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/Facebook Момиченцето издъхна вчера в детската онкохематология на ИСУЛ

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" към Министерството на здравеопазването започва цялостна съвместна проверка по случая с лечението на 6-годишната Мария Иванова, която тази сутрин издъхна в детската онкохематология в Университетската болница "Царица Йоанна" в София. Агенцията е сезирана от НЗОК, съобщиха от пресцентъра на касата. Малката Мими е родена със Синдром на Даун, а през 2017 г. се разболява от левкемия. Лекарите успяват да постигнат ремисия, но преди няколко месеца зловещото заболяване се завръща. През април момиченцето е прието в ИСУЛ. Въпреки усилията на лекарите, състоянието на Мими постоянно се влошава, като вчера се наложи детето да бъде поставено на командно дишане заради усложнения със сърцето и белите й дробове. Тази сутрин Мими издъхна. Междувременно стана ясно, че родителите й са получили фактура за близо 14 000 лева заради два медикамента - "Винкристин" и "Онкаспар", които са използвани за лечението на дъщеричката им, но не са в списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба №10. Майката на Мими е подала документи още в края на април лекарствата да бъдат поети от касата, но до снощи решение по казуса нямаше. Вчера от Здравната каса разпространиха официално съобщение до медиите във връзка "с масирани публикации в медиите и дискусии на неправителствени организации в социалните мрежи". Dir.bg го публикува без редакторска намеса: "Изнасянето на невярна информация води до публичното заклеймяване на една институция, която професионално и стриктно изпълнява законовите си ангажименти към здравноосигурените лица, не е в полза на пациентите. Удовлетворяването на нечии лични амбиции на лица, пряко свързани със схеми за източване на публични средства от бившия Център „Фонд за лечение на деца“ нямат нищо общо с грижата за живота и здравето на болните. НЗОК поднася своите искрени съболезнования на семейството на починалото дете и отправя апел да се прекрати злоупотребата с мъката на близките. Заявлението от майката на починалото детенце за заплащането на два лекарствени продукта, неразрешени за употреба на територията на България, необходими за лечението на детето й, е подадено на 25. април т.г. в НЗОК. Към заявлението липсва задължителна медицинска документация от страна на Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". НЗОК е изискала липсващите документи. До 30 май, когато Специализираната комисия разглежда случая за втори път, не е постъпила изисканата медицинска документация от лечебното заведение. Комисията констатира, че все още от ИСУЛ няма предоставен протокол от лекарско-контролна комисия на лечебното заведение. Въпреки това, поради кратките нормативни срокове, Комисията предлага на управителя на НЗОК наличната медицинска документация, макар и непълна, да бъде изпратена за становище на двама външни експерти - задължително изискване на Наредба № 2. Писмата към консултантите са изпратени на 31 май т.г. по куриер и на електронна поща. Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" е представила последния изискуем медицински документ на 6 юни, като отново не е предоставила информация за цените на двата неразрешени за употреба на територията на България медикамента. На същия ден – 6 юни е проведена среща за уточняване на начина на процедиране по подадените заявления за заплащането на двата продукта между Специализираната комисия за разглеждане на заявленията в НЗОК и проф. Добрин Константинов от ИСУЛ, и доц. д-р Валерия Калева от УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна. Постигнати са договорености по всички неясни въпроси по процедурата за отпускане на лекарствените средства, като това е отразено в писмен документ. На 13 юни са получени задължителните по процедурата становища от външни консултанти, но към момента лечебното заведение все още не е представило на НЗОК документ за цените на двата продукта. Документът е постъпил в институцията на 18 юни, след като е специално изискан от НЗОК. Управителят на НЗОК още същият ден - 18 юни, е издал заповед за одобряване на заплащането на цялата сума в размер на 23 377,40 лв., по цени, официално заявени от Университетската болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Междувременно от майката на болното дете са поискани около 14 000 лв. от страна на лечебното заведение за заплащане на извършеното вече лечение. Видно от посочените суми, налице е неяснота за несъвпадението в цените, поради което, към настоящия момент, НЗОК е сезирала Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към Министерството на здравеопазването за цялостна съвместна проверка по случая. Гореописаната процедура по никакъв начин не е възпрепятствала провеждането на лечението на детето и то е приложено в определените от лечебното заведение срокове и терапевтична схема. Обръщаме се към родителите, които кандидатстват за лечение в НЗОК, при възникнали проблеми, неясноти и всякакви въпроси, да се обръщат към Националната здравноосигурителна каса. Телефоните за връзка с комисиите са : 02/9659 116 и 02/9656 193". Същевременно родителите на Мими съобщиха във Фейсбук, че опелото на дъщеричката им ще бъде на 24 юни в столичната църква "Света Параскева" от 11.30 часа. Молбата на майката Надя е всички, които искат да се простят с момиченцето да бъдат с цветни дрехи, защото Мими е била шарено цветче. източник: dnes.dir.bg Още за: агенция проверка случай лечение Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката