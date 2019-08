Кандидатите за войници вече повече от свободните места, но половината не стават

За първи път в последните шест години кандидатите да започнат работа като войници са повече от обявените свободни места. При обявени от началото на годината конкурси за 760 свободни длъжности има подадени документи от 974 души. Това показват данните на Централното военно окръжие към 15 август, цитирани от в. "24 часа". В момента текат конкурсите за още 146 свободни места във военновъздушните сили, гвардейската част и Националния военен университет. Реално за първи път може да се каже, че има възможност за подбор, след като от началото на годината започнахме с кампанията "Бъди войник", обясни началникът на Централното военно окръжие полк. Георги Петков. "През тази година имаме средно по 1,28 кандидати за едно свободно място, като например в Сухопътни войски кандидатите са близо 3-ма души за всяко място За сравнение през миналата година за едно свободно място е имало средно по един кандидат. А е имало коефициент дори под 1", обясни той. Всъщност предишният наплив за служба като професионален войник е бил в годините на икономическата криза, когато безработицата бе много висока. През 2013 г. например за едно място са се явявали по петима кандидати, но след това е имало години, в които кандидатите са били дори по-малко от обявените свободни места. "От години армията не присъстваше в градовете и хората не знаеха нищо за нас. Случвало се е сега на събитията от кампанията "Бъди войник" деца да ни бъркат с полицаи. Но с демонстрациите на техника, на умения успяваме да привлечем вниманието на младите", разказва полковникът. Кампанията започна в края на миналата година, когато вече смело от щаба на отбраната обявиха, че липсват поне 5500 войници Неофициално обаче недокомплектът е много по-голям. Целта е с информационни борси в 30 града да бъде привлечено вниманието на младите към професията. Според изявление на зам.-началника на отбраната ген. Димитър Илиев кампанията е довела и до 3% увеличение на одобрението към армията. 800 души трябва да постъпят тази година на работа като професионални войници, показват разчетите на Министерството на отбраната. През миналата година целта бе 1300 нови войници, като за първи път през 2018 г. постъпилите на работа войници бяха повече от тези, които са напуснали армията. Засега интересът е най-голям към служба в пехотата. При 185 свободни длъжности, обявени от Сухопътни войски, явилите се кандидати са 481. Във флота за 100 длъжности са кандидатствали 114 души, а в специалните сили за 42 места - 62-ма кандидати. "Логично е младите да имат по-романтична представа за армията, включително и формирана от филми и компютърни игри. И заради това най-голям интерес има към длъжности за командоси или снайперисти. Престижна им се струва и службата във военновъздушните сили, където за 77 свободни места има 136-има кандидатстващи", обясни полк. Георги Петков. Въпреки наплива на кандидати обаче отново попълването на липсващите 20% от състава на армията се оказва трудно. Причината е, че много голяма част от кандидатстващите за професионални войници не отговарят на медицинските изисквания за служба в армията, които в момента са доста занижени спрямо медицинските изисквания към наборните войници отпреди 2007 г. Например отпадна ограничението за войници да не се вземат хора, които имат повече от 0,5 диоптъра увреждане на очите. Според официалната информация 23% от кандидатите да станат професионални войници отпадат по медицински критерии. Реално обаче половината от подалите документи да работят като войници са негодни, показват справки от щаба на отбраната. При 481 кандидатствали да са пехотинци одобрени на конкурсите са едва 209 души и са предложени за назначаване на служба в армията. Във военновъздушините сили пък от 114 кандидатствали са одобрени само 65 и реално 30-ина места няма да бъдат заети. Като цяло при напълно приключили конкурси за 511 длъжности през тази година одобрени за назначаване са само 288 души, показва справката на щаба по отбраната. Част от кандидатите отпадат и заради липса на грамотност, признават още военните. Въпреки че средното образование е задължително, за да може човек да кандидатства за професионален войник. Радващо за военните обаче е, че реално всеки одобрен за назначаване почти сигурно ще започне работа в армията. Защото е отпаднало изискването първо да се получи достъп до класифицирана информация, а едва след това да става назначението. Заради бавното издаване на разрешителни, което отнема поне 3 месеца, много от одобрените кандидати за работа в армията са си намирали друга, докато чакат назначение. От тази година одобрените за професионални войници първо се назначават на специален щат към министъра на отбраната, а след като получат одобрението за работа с класифицирана информация, заемат и редовния си щат. 840 лв. е основната заплата, реалната минава 1000 лв. 840 лв. е основната заплата на професионален редник, но реално всеки войник вече получава над 1000 лв. Това показват разчетите на Министерството на отбраната. Към основната си заплата всеки редник взема още 120 лв. порцион. Освен това за всяка прослужена година заплатата му се увеличава с 2% Т.е. само за срока на първия договор за професионален войник, който е 5 г., основната заплата нараства с 10 на сто. Допълнително войниците получават добавки за дежурства, за риск и пр. Още през следващата година обаче заплатите на военните ще бъдат вдигнати с 10%, обеща министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Това означава, че основното възнаграждение за войник без никакви други добавки ще доближи 930 лв. Вероятно увеличението ще е по-голямо, защото досегашната практика в отбраната е войниците да получават по-голямо вдигане на заплащането, а офицерите по-ниско, за да се получи средно 10% ръст за цялата армия. Кандидатите за професионални войници трябва да са не по-възрастни от 28 години, предвиждат правилата на военните. Максималният срок на службата пък е 20 години, като войниците се пенсионират на 46-48 г. Реално обаче тези, които изберат кариера в армията и останат след първия 5-годишен договор, служат повече. Причината е, че бяха въведени облекчени курсове за придобиване на сержантско звание. И вече дори не е нужно войниците да карат сержантски колеж, а могат да минат само курсове, които се определят според длъжността, която ще заемат. Именно с тези бързи курсове за войници в последните години се попълва липсата на сержанти и старшини в армията.



