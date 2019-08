»ма ли опасност да бъдат хакнати здравните ни досиетата?

—нимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos ƒо 20 август всички лекари, болници, медицински центрове, лаборатории, аптеки и диспансери тр€бва да изготв€т доклад за защитата на личните данни

—лед кибератаката срещу Ќјѕ, ко€то извади на показ данъчните данни на 5 млн. българи, институциите предприеха спешни мерки, за да опаз€т медицинските досиета на всички българи. "»нформаци€та за здравни€ статус на всички лица е много чувствителна и ние тр€бва да направим всичко възможно, за да € защитим", коментира д-р —он€ ƒимитрова, началник на –«»-'асково, цитирана от bTV. "Ќищо не пречи на един хакер да ми озаглави един файл, или един имейл от името на –«», или от името на Ќационалната каса или –егионалната здравноосигурителна каса, аз като го отвор€, вирусът да влезе. —рещу това н€ма как ние да се защитим", см€та д-р Ќиколай Ќиколов, личен лекар в 'асково. —амо в компютъра на този лекар се съхран€ват хил€ди здравни досиета. —поред ћинистерството на здравеопазването най-гол€м риск за хакерски пробив има през сайтовете за музика и филми. «атова до всички лекари са спуснати инструкции да не използват служебните компютри за забавление. —ъщото важи и за медицинските сестри. ¬сички лекари, болници, медицински центрове, лаборатории, аптеки и диспансери тр€бва да изготв€т доклад за защитата на личните данни. ћинистерство на здравеопазването е дало срок до 20 август.



