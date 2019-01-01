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Хиляди останаха без любимите Facebook и Instagram


17 юли 2019 16:43   907 прочита



Любимите социални мрежи Facebook и Instagram отново се сринаха. Отново потребители останаха без приложенията и достъп до акаунтите им. Напоследък тези случаи зачестиха. Няма яснота какви са причините за поредния срив. В сайтът downloadetector.com редица потребителите от Македония, Сърбия, Грузия,Гърция, Армения, Косово също заявяват проблем с приложенията.

В началото на месеца бе регистриран огромен срив на Фейсбук, причинен от технически проблем, оставил часове потребителите без достъп до акаунтите им.

К.Тодоров

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