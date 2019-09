Хиляди германци идват да се лекуват в България

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Вече сме в списъка със страни, в които здравните каси възстановяват разходите за балнеолечение и физиотерапия на около 73 милиона души

"Исторически успех в областта на здравния туризъм" - под това мото бе оповестена една пресконференция днес в София. И наистина: пред българските центрове за балнеолечение се открива чудесната перспектива занапред да посрещат хиляди германци на разноски на германските здравни каси. Огромен потенциал Над 70 милиона германци вече ще могат да идват за балнеолечение и физиотерапия в България на разноски на здравните си каси. На 19 септември Асоциацията на задължителните здравни каси и осигурителни фондове в Германия, Германо-българската индустриално-търговска камара и българският Съюз по балнеология и спа туризъм са подписали договор за включването на България в списъка със страни, в които здравните каси възстановяват разходите за балнеолечение и физиотерапия на своите членове-клиенти. Техният брой е около 73 милиона. Както се каза на пресконференцията в София, по този начин България е поставена на картата на германската здравна индустрия, защото за пръв път става възможно германски пациенти да получават балнеолечение в България на разноски на здравно-осигурителните каси в Германия. Разплащането ще се извършва не от самите пациенти, а чрез система от договори между касите и отделните туроператори, които се занимават с балнеолечебен туризъм. На пресконференцията прозвуча и предупреждението, че сега България вече ще се конкурира с такива големи и традиционни дестинации за балнеолечение като Германия, Франция, Италия, Швейцария, а също така Чехия и Полша. Задължителните здравни каси в Германия финансират балнеолечение само в 14 държави. Общо 26 български хотела отговарят на европейските стандарти за балнеолечение, които важат за германските здравни каси. Засега разноски за балнеолечение и физиотерапия в България ще покриват 109-те задължителни здравни каси в Германия, но през следващите месеци започват преговори и с около 90 германски частни здравни каси. Милиони германци се възползват от тази възможност На днешната пресконференция, организирана от Германо-българската индустриална и търговска камара, се разбра още, че по линия на договора се очаква още през идната година около 5 000 германци да се възползват от новата възможност. Специалистите обаче смятат, че броят им ще бъде по-нисък - около 2 000. Германските пациенти, които са задължително здравноосигурени, имат право веднъж на три години да се възползват от възможността за балнеолечение на разноски на касата. По данни на Асоциацията на германските здравни каси, всяка година милиони германци отиват на балнеолечение в чужбина. "Дойче Веле" източник: dnes.dir.bg Още за: област туризъм центрове Още от: България и свят



