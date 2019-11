Експерт за смъртта на 3-годишния Алекс: Голяма част от лекарите станаха търговци

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Председателят на пациентските организации "Заедно с теб" Пенка Георгиева заяви, че българският лекар е изгубил своята милосърдност

Българският лекар изгуби своята милосърдност. Голяма част от лекарите станаха търговци. Това заяви пред bTV Пенка Георгиева, председател на пациентски организации "Заедно с теб" по повод смъртта на 3-годишния Александър миналата седмица. Момченцето почина в четвъртък, след като родителите му търсиха помощ в три столични болници. Според тях детето им е имало остра вирусна инфекция. Впоследствие и сепсис, което обаче още не е доказано. Националната референтна лаборатория е установила наличие на риновирус у момченцето. От лабораторията обаче не твърдят, че той е причината за фаталния край. В неделя почернената майка Златина Петрова разпространи снимката на лекарката от Специализираната педиатрична болница "Проф. д-р Иван Митев", която е отказала прием. Самата д-р Елена Паскалева-Георгиева отрича да е имало забавяне в лечението на малкия Александър. Пенка Георгиева попита къде е коментарът на директорите на лечебните заведения. "Това е системен проблем, всекидневие е да се молят родителите, те се обръщат към нас като пациентска организация. Грубо е отношението към родителите на деца, които са болни, а още повече - на деца с увреждания", каза Георгиева. Тя призова д-р Елена Георгиева към повече смирение. Д-р Стойчо Кацаров от Център за защита правата в здравеопазването също е на мнение, че управителите на трите лечебни заведения дължат отговори. "Какво ще предприемат, за да не се случи отново. Отговор дължат не само на родителите на това детенце, а на всички родители на малки деца, които са притеснени", коментира още д-р Кацаров. Той бе категоричен, че случилото се е абсолютно неприемливо и трябва да има наказани. източник: dnes.dir.bg Още за: експерт лекари организации Още от: България и свят



Не търговци, а направо печалбари. Първо се говори за пари, а след това за преглед и диагноза. За съжаление. Изключенията са малко.



виновна е системата, а не лекарите, да не би лекарите сами да си въведоха пътеките за лечение и съответното времетраене, както и ограничението за болнични легла в отделенията, да има и такива за съжаление за които парите са много по-важни от човешкия живот, но добре, че такива са много малко, никога не се взема най-подходящата методика от другите държави, не само в здравеопазването и затова сме на тоя хал, друг е въпроса, че млади лекари почти няма, а след години и тези в пред пенсионна възраст лекари няма да ги има, затова молете се на Бог, зощото лекаря помага но не е Господ и вълшебник за да се справя с всичко



НЕ ЧАСТ ОТ ЛЕКАРИТЕ А ВСИЧКИ ЛЕКАРИ СТАНАХА ТЪРГОВЦИ-АЛЧНИ И СТРЪВНИ ЗА ПАРИ КАТО МЕЧКИ СТРЪВНИЦИ. ЗАТОВА ГИ И ТРЕПЯТ. И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕБИВАНИ И УБИВАНИ. ВСЕ ОЩЕ ИМА ТУК ТАМЕ НЕКОЙ СВЕСТЕН ЛЕКАР НО СЕ БРОЯТ НА ПРЪСТИ.



такива като тебе лесно се манипулират от самозвани и измислени пациентски организации, които освен да раздухват и преувеличават нещата друго не могат, а ти пребивай и убивай, и после никой няма да те лекува, дори и в психиатрията за където явно си, как ще обясниш следната ситуация - лицето Х влиза в болница, където му казват, че вместо 30 легла в съответното отделение вече имат 15 и нямат места, след което заявяват, че имат само 3 пътеки примерно, а той се нуждае от друго лечение и съответно е пренасочен към болница У, не всички са виновни, както ти мислиш, а пациентските организации точно това вменяват на миндили като тебе, че видите ли рекарите само пари искат без да лекуват, дано си здрав и да не опираш до лечебно заведение и мисли преди да пишеш глупости, здравеопазването е за реформа, а не лекарите, те са безсилни и само изпълняват спуснатото им отгоре







