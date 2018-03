Девойката, шамаросала израелски войници, получи 8 м. затвор /Видео/

22 март 2018 08:51 679 прочита



17-годишната Ахед Тамими се превърна в символ на палестинските протести. Сн.: Twitter



17-годишната Ахед Тамими се превърна в символ на палестинските протести. Сн.: Twitter 17-годишната Ахед Тамими се превърна в символ на палестинските протести. Сн.: Twitter Палестинската тийнейджърка Ахед Тамими, която бе заснета да удря израелски войници, ще лежи осем месеца в затвора. Тя се призна за виновна и постигна сделка с израелските власти, предаде ДПА. Агенцията цитира съобщение на израелската армия. Тамими се призна за виновна в нападение на израелски офицер и войник, както и по още две обвинения. Тя ще плати и глоба от 5000 шекела (1450 долара). Ахед бе в ареста от 19 декември м. г. Там посрещна и 17-ия си рожден ден. Във видео, което стана много популярно в социалните мрежи, се вижда как Тамими удря двама израелски войници след протест на 15 декември в селото си Наби Салех на Западния бряг на река Йордан. 17-годишното момиче, превърнало се в символ на палестинските протести, от три месеца е в ареста и й нея бяха предявени 12 обвинения, по които можеше да бъде осъдена на няколко години затвор A MUST WATCH: This is what Israeli soldiers have to go through. Palestinian women caught hitting, pushing and cursing... Публикувахте от The Israel Project в 18 декември 2017 г. източник: dnes.dir.bg Още за: войници затвор армия Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката