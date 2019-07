Детенце на 1 г. почина в плевенска болница, семейството иска ексхумация

25 юли 2019 10:14 441 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Медиците 12 часа не успели да свалят температурата му

Момченце на 1 година е починало в Плевенската болница. Твърди се, че за 12-часовия престои в лечебното заведение медицинските лица дори не са успели да му сложат абокат. На 10 юли семейството се прибира от море с малкия Александър. Детето вдига температура, повръща и има стомашно-чревни проблеми. Консултирали са се с личен лекар, след това в частна клиника в Плевен и е препоръчано домашно лечение. В продължение на 3 дни температурата на детето не спада и родителите са потърсили помощ в Университетската болница в Плевен. "Детето беше наистина в лошо състояние, но беше подвижно, плачеше постоянно, беше с температура до 39 градуса. Приеха го в детско отделение, в лаборатория, за да му бъдат направени кръвни изследвания. Настаниха в инфекциозно отделение. Навикаха ни какво правим в Плевен, защо сме отишли вечерта. Приеха ни. Сложиха ни система, от която изтече много малко и беше спряна. Казаха ми да му давам останалото от двете банки през устата. На всяка глътка детето изхождаше. Повиках сестрата, тя ми каза, че важното е, че не повръща", разказа пред Нова телевизия майката на Александър - Велислава Иванова. По думите й на следващия ден сутринта детето е било с влошено състояние и с много висока температура - 39,7 градуса. На детето е даден антибиотик и урбазон. "Малко след това детето започна да гледа в една точка и не реагираше по никакъв начин. Извиках ги. Удариха му два шамара и разбрах, че детето е изпаднало в шок. Тогава дойде жена - не знам сестра или лекарка беше, дойде още една жена и преместиха детето в друга зала. Сложиха му инжекции. Сложиха му кислород. През останалото време сестрите се опитваха да намерят вени. Лекари почти не влизаха", разказа още майката. "Искаме справедливост. Искаме да се направи нещо, за да няма други деца като нашето", добави тя. Адвокатът на семейството Стефан Гецов обясни, че е поискал ексхумация на детето, тъй като не е направена аутопсия на детето. "Касае се за престъпление, при което при действията си лекарите и сестрите в болницата са постъпили немарливо или са проявили незнание в резултат, на което е настъпила смъртта на детето. За съжаление, бездействието на медицинските специалисти се пренася към прокуратурата. Прокурорът, който беше избран на случаен принцип, си направи отвод. Това ще затрудни изключително разкриването на това престъпление", обясни адвокатът. Говорителят на УМБАЛ - Плевен Момчил Цветков заяви, че детето е било с тежка чревна инфекция, силно обезводнено. "Лекарите от плевенската болница не са знаели, че на детето е било приложено някакво, макар и неефективно, лечение. Виждат, че е в много лошо. Имало е преглед на детето. Направени са изследвания, които преди това не са направени. На малко дете не може да се влее цяла система. Детето наистина е прието в много тежко състояние", заяви той. Специалистът по медицинско право д-р Мария Петрова коментира в ефира на "Здравей, България", че в България липсва стандарт за начина, по който се води медицинската документация и по всяко време може да се впишат в документите извършени действия от медицински лица: "Не мога да приема обяснението на говорителя на болницата, че детето не е лекувано 4 дни. Това дете има личен лекар, който е направил някакви усилия, детето е преглеждано в частна болница и не са безотговорни родителите. Те просто са спазили указанията за продължаване на домашното лечение. Във времето, в което дете е прието в болницата, по думите на родителите лекарите са подходили с неохота и независимо от тежкото състояние на детето е имало въпроси защо от Ловеч отиват в Плевен, т.е. никой не изхожда от състоянието на детето", добави тя. източник: dnes.dir.bg Още за: детенце болница лица Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката