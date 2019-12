ƒ-р —ергей »ванов: ЅјЅ’ е пропуснала 7 предупреждени€ за салмонела

Според д-р Сергей Иванов в случая трябва да реагира Министерството на земеделието и прокуратурата

ЅјЅ’ е пропуснала 7 предупреждени€ за салмонела, за€ви пред ЅЌ– д-р —ергей »ванов от јктивни потребители във връзка с опасността от зараз€ване със салмонела, след като стана €сно, че най-малко 100 тона пилешко месо, внос от ѕолша и заразено с бактери€та, са стигнали до български€ пазар. "ќт последни€ ден на октомври до момента Ѕългари€ е получила от ѕолша и прибалтийските републики 7 нотификации за партиди със салмонела. Ќе става въпрос за една партида. ј от началото на годината са около 19. »маме заболеваемост от салмонела над 500 случа€ на болни пациенти от началото на годината. ¬ събота проф. ƒаскалов от јгенци€та по храните, който отговар€ за лабораторната диагностика, призна, че от началото на годината в неговата лаборатори€ има 135 положителни проби за салмонела. ¬ тази лаборатори€ се изследват само храни, не се изследват пациенти. “.е. става въпрос за минимум 135 случа€ на храни със салмонела, за които ЅјЅ’ не е съобщила. “ова са български храни", об€сни той пред ЅЌ–. ѕо-миналата седмица в —офи€ имаше 8 случа€ на заболели със салмонела, което е увеличение, посочи още д-р »ванов и добави: "»маме сравнително висока заболеваемост и на салмонела, и на много други болести, свързани с храни. ќфициално обаче н€ма нищо. ќфициално от началото на годината в Ѕългари€ не е хваната нито една храна, произведена в Ѕългари€, със салмонела". —поред него в случа€ тр€бва да реагира ћинистерството на земеделието и прокуратурата, защото става въпрос за опасни храни, за които е премълчано. «а африканската чума по свинете, ко€то мина през Ѕългари€ през л€тото, д-р —ергей »ванов коментира: "ѕри масовото унищожаване през л€тото, гол€ма част от свинското не беше унищожено, от домашните животни, а просто беше консервирано. ¬ъзможно е да има проблеми. Ќай-веро€тно гол€ма част от консервите, направени през л€тото, са замърсени с н€какви бактерии. —ъветвам хората, които са консервирали тогава месото, много внимателно да подхождат към консумаци€та му". ѕо думите му термичната обработка на храните и хигиената са начинът да се избегнат зарази от месо. ƒнес в пресата излезе и информаци€ за друга болест - Ќюкасълска болест по птиците на 11 км от —илистра - в –умъни€, ко€то също може да бъде заразна за хората. източник: dnes.dir.bg ќще за: —ергей »ванов ЅјЅ’ салмонела ќще от: Ѕългари€ и св€т



