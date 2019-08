Британските летища въвеждат 3D скенери за ръчeн багаж - какво се променя

26 август 2019 09:48 609 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/ Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos/ С тази технология може пътниците да получат право да внасят електронни устройства

На летищата във Великобритания скоро може да не е необходимо течностите в ръчния багаж да се поставят в шишенца в прозрачни пликове, след като правителството обяви план да въведе 3Де (3D) техника за преглед на ръчния багаж, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Министърът на транспорта Грант Шапс посочи, че новата технология ще подобри сигурността и може също да сложи край на необходимостта пътниците да използват найлонови торбички или да разпределят това, което носят със себе си. Според сегашните разпореждания за сигурност на пътниците е забранено да имат в ръчния багаж бутилки с течности над 100 милилитра, а шишенцата трябва да бъдат поставени в прозрачни найлонови пликове. При новия режим на преглед на багажа тази практика може да отпадне, а освен това може пътниците да получат право да внасят в салона на самолета електронни устройства като лаптопи. Новите скенери се изпробват на лондонското леките Хийтроу и постепенно ще заработят на останалите британски летища до 1 декември 2022 година, посочва правителството. източник: dnes.dir.bg Още за: летища скенери багаж Още от: България и свят



