Близо 1 милион българи страдат от професионално прегаряне

6 септември 2019 09:45 487 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Българската стопанска камара ще търси трайни решения

Близо 1 млн. българи страдат от депресии или така нареченото професионално прегаряне. Данните са на Асоциацията за управление на хора. В това от Стопанската камара виждат сериозен проблем и ще търсят решение, съобщи БНТ. Апатия на работното място, умора, която не изчезва дори след продължителен сън, изблици на гняв към колеги, неефктивност, страх от провал, са част от признаците на професионалното прегаряне или т.н. бърнаут. Според Асоциацията за управление на хора 8% от българи страдат от депресии или професионално прегаряне. Причината за това съвременно заболяване се дължи на работната среда, твърдят експерти по човешки ресурси. Анелия Горгорова - Българска асоциация за управление на хора: "На първо място работно претоварване, на второ - когато има конфликти, токсичност и т.н., промяна в средата, непредсказуемост - т.е. всеки ден се сменят приоритетите и ние търсим как да ги компенсираме." Според специалистите по човешки ресурси промяна в мениджмънта е първата стъпка за справяне с професионалното прегаряне, а на 18 и 19 септември в Българската стопанска камара, заедно с работодателски организации, ще търсят трайни решения на проблема.



