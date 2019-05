Не издържа на институционалната преса! Собственичката на едно от култовите заведения в Благоевград, смачкана от проверки, продава бизнеса

Собственичката на едно от култовите заведения в града – Be free в благоевградския кв. „Струмско“ не издържа и реши да вдигне ръце от успешен бизнес. „Смачкана“ от проверки, през сълзи реши да се сбогува с успешното заведение като го хвърли на тезгяха за около 200 хиляди лева, научи Struma.com. Помещението, в което тя е наемател, е на мястото на бившето РПК, с наемодател Иван Давидков – Яйцето. Заведението от една година непрекъснато е обект на проверки от най-различно естество. Наемателите са стриктни платци, бизнесът върви успешно, заведението непрекъснато се пълни, но изключително честите проверки не дават шанс за спокойна работа на собственик и персонал. Това води и до трудното решение за продажбата на един изключително успешен бизнес. Какви са причините за натиска от страна на данъчните, не е ясно. Факт е обаче, че пореден добре стопанисван бизнес в града е на път да бъде приключен. "Трудно е да работиш в такава нездравословна бизнес среда, факт, че чиновници, ежедневно в търсене на работа и отчитане на дейност ровят и намират кусури на малкия и средния бизнес, заяждат се за дреболии, съставят актове и глоби за несъществени неща и по този начин тероризират бизнеса", коментират и други собственици в областния център, които също са отчаяни от пресата на институциите. Според тях обект на подобни проверки са дребни и средни търговци, а големите акули в бранша са необезпокоявани, по този начин се задушава този вид бизнес, казват търговци подложени на непрекъснати проверки от силно активиралите се контролни институции. К. Тодоров Още за: заведение проверки продажба Още от: Бизнес



12 коментара

13 май 2019 15:16 | сТРУМСКО 38 ( 40 гласа) Оценка:гласа)

И на това заведение ли посегнахте, те се грижиха за бездомните животни. Всичко искате да съспите. Идваха хора от целия град



13 май 2019 15:39 | в изгнание 31 ( 33 гласа) Оценка:гласа)

В Благоевград - Be free (Бъди свободен) е невъзможна мисия. Или плащаш или бягаш далеч от този "град" със своя бизнес или знания. Има и трети вариант, навеждаш се ниско и се съгласяваш на всичко . Е изборът е ваш !!



13 май 2019 15:42 | Ss 34 ( 36 гласа) Оценка:гласа)

Щом най силното заведение в града затваря помислете на къде отиват нещата в тая корумпирана гадна държава с корумпирани чиновници



13 май 2019 15:45 | Бай Данчо 23 ( 27 гласа) Оценка:гласа)

Скоро и Държавата на трите прасета ще се окаже на тезгяха, барабар с всички нас, които останахме да живеем тук. А можехме да живеем и по друг начин...



13 май 2019 16:23 | посетител 3 ( 7 гласа) Оценка:гласа)

аз съм бил веднъж в това заведение и ми направи впечатление, че музиката е невероятно силна. мислех си как ли са хората, които ежедневно са подложени на това. ако затова са проверките - съвсем правилно. иначе заведението е добре направено безспорно.



13 май 2019 16:25 | у -1 ( 13 гласа) Оценка:гласа)

покажете ми един оял се с европейски и държавни средства, който да не е чист, като сълза и да не го набеждават без основание. Всички са невинни в тая държава. Може да сме най-коромпираните и крадливите, но държавните органи са ни виновни. Може дребния и среден бизнес да се ръководи от алчни и тъпи парчета, чиято цел е да си купят мерцедес, но държавата им пречи. Пречи им да плащат минимални заплати, на минимални осигуровки, пречи им да не спазват елементарни права на работниците ит. н. принципно .... и Яйцето и тая собственичка сигурно са обичани от персонала си и са пример за добродетелност... нищо, че авторът е почерпен с едно кафе и баклава да напише подобно нещо



13 май 2019 16:27 | Жалко за народа 8 ( 14 гласа) Оценка:гласа)

Ами пак гласувайте за Герб, съсипаха хората в държавата с най много държавни служители ТЪРТЕИ.



13 май 2019 16:27 | до посетител -4 ( 14 гласа) Оценка:гласа)

аз живея наблизо и е ужас. музики, коли, виканици. често съседите пускат сигнали.



13 май 2019 16:29 | Мунчо 9 ( 13 гласа) Оценка:гласа)

Те поГЕРБиха България и... Благоевград.



13 май 2019 17:11 | ? 0 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Я стига, бе ! Мадами те се разхождат с бужута от по 40 000 лева диаманти и рубини, а на вас партиите са ви виновни. Така си пишете



13 май 2019 17:41 | ... 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

То хубаво заведение, но ако be free означава да се пуши, извън забраната и да се пуска по-високо музика следопределени часове няма какво да се оплаква собственичката. За проверка за цигарен дим освен нея е и съседния бар "Хавана", собственост на един от общинските съветници



13 май 2019 18:14 | Констатация 6 ( 10 гласа) Оценка:гласа)

Опре ли до тютюнопушенето в заведенията и касовите апарати - всички са "репресирани"!

Бизнесът се крепи на неплащането на данъци. А държавата-на събирането им!







