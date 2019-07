Банско стана Дубай по цени на нощувките, хотелиери се самозабравиха

снимка: илюстративна снимка: илюстративна Хотелиери от Банско се самозабравиха и удариха тавана в цените на нощувките, конкурирайки световно известни туристически дестинации Проверка на Struma. com установи, че 4 нощувки в 4–звезден хотел в Банско, с една закуска, излиза толкова, колкото да отидете в многозвезден хотел на първа линия на родното Черноморие, където се спекулира, че цените са високи. В един от най-предпочитаните и най-старите български черноморски курорт Св. Св. Константин и Елена, можете да хапнете и пийнете на корем, в 4-звезден хотел за 612 лв за 4 нощувки. В Банско за същата сума и същия престой може да си позволите само нощувките, плюс евентуално включена закуска. В един от големите и луксозни хотели в Албена срещу 920 лв. ще получите пакетна услуга 5 нощувки, ALL Inclusive, басейни, екстри, а срещу същата сума в Банско - спане и може би закуска. В Банско за цена от 199 лв. може да отседнете за 1 нощ във ваканционен клуб, който е само 3 звезди. За същата сума, на Слънчев бряг получавате 4-звезден лукс и ол инклузив. В Гърция за същата цена може да получите апартамент, с прекрасна гледка към морето. Справката сочи, че: Пакет от 4 нощувки в хотел в Банско, при които получавате закуска, в един от най-класните хотели, ще платите за 1 човек-между 1073 -1300 лева, а за същия период от време, на първа линия- All Inclusive в един от най- класните хотели в Албена, ще заплатите 900 лв., за 4 нощувки в изключителен хотел с басейн и в близост до плажа, на база All Inclusive, ще платите 1020 лв. Цените в Банско, утвърдил се като изключително зимен курорт показват, че градът е привлекателна дестинация и през лятото, щом почти всички хотели с басейни и спа поддържат висока цена и в агенциите твърдят, че става с резервация, тъй като са пълни за определени дати. Проверихме наличността на стаи в някои от хотелите и се оказа, че независимо от високите цени на услугите им, места до края на месеца няма. През годините лятото в Банско бе спокойно, заради намаления брой туристи, днес обаче ситуацията е по различна, което явно дава самочувствие на хотелиерите да предлагат цени по джоба на платежоспособни българи и туристи, конкурирайки световноизвестни дестинации като Дубай например.. Още за: хотелиери таван цени нощувки Още от: Бизнес



