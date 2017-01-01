Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
Ùå ñå âëþáèòå â íåÿ: Ïðîáâàéòå ðóñêàòà "ñîëÿíêà" Ùå íàñòðúõíåòå: Ìàéêàòà íà Ãåîðãè ñ ìíîãî ñèëíî ïîñëàíèå äî óáèåöà ìó Eòî êàêâè ãè âúðøè äúùåðÿòà íà Íàñêî Ñèðêîâ è Èëèÿíà Ðàåâà, Ñëàâåÿ
 Íåäåëÿ, 26 ÔåâðóàðèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÈçáîðè 2017ÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

Ïèðèí îáúðíà Ìîíòàíà çà âòîðà ïîðåäíà ïîáåäà, Èâ. Öâåòêîâ áåëåæè îòíîâî


26 ôåâðóàðè 2017 17:27  1 êîìåíòàð   1134 ïðî÷èòà



Îòáîðúò íà Ïèðèí ïðîäúëæè äà ñå äâèæè â êîëîâîçà íà ïîáåäèòå. Äíåñ îðëåòàòà îáúðíàõà êàòî ãîñòè Ìîíòàíà ñ 2:1. Íà ñòàäèîíà â Ëîâå÷ äîìàêèíèòå ïîâåäîõà ñ ãîë íà áèâøèÿ èãðà÷ íà áëàãîåâãðàä÷àíè Äàíèåë Ãåíîâ. Ñëåä ïî÷èâêàòà îáà÷å ìîì÷åòàòà íà Ìèëåí Ðàäóêàíîâ íå îñòàâèõà ñúìíåíèå â ïðåâúçõîäñòâîòî ñè è ñ ïîïàäåíèÿ íà Äàíèåë Ìëàäåíîâ è Èâàí Öâåòêîâ âçåõà ìíîãî âàæíè òðè òî÷êè. È ïðè äâàòà ãîëà ïîñëåäíîòî ïîäàâàíå áå íà Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ.

Îò ïîäíîâÿâàíåòî íà øàìïèîíàòà Ïèðèí îòáåëÿçà òðè ãîëà, ñëåä òðè àñèñòåíöèè íà Êîñòîâ. Îñâåí äâàòà ãîëà îðëåòàòà íàöåëèõà è äâå ãðåäè, à íà êîñúì îò ãîëà ñå îêàçàõà Þëèÿí Ïîïåâ è Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ. Â äîáàâåíîòî âðåìå Òîäîð Òðàÿíîâ áåøå áëèçî äî ñòðàõîòåí ãîë ñúñ ñòðàíè÷íà íîæèöà, íî óäàðúò ìó ìèíà âñòðàíè îò âðàòàòà. Ñòîòèíà äóøè ãëåäàõà ñðåùàòà, êàòî ïðåç öÿëîòî âðåìå àãèòêàòà íà Ïèðèí, ïðèñòèãíàëà îðãàíèçèðàíî ñ àâòîáóñ îò Áëàãîåâãðàä, íå ñïðÿ äà ïîäêðåïÿ ñâîÿ îòáîð. Ïèðèí íÿìà çàãóáåíà òî÷êà ïðåç ïðîëåòòà ñëåä óñïåõà íàä Ëåâñêè íà ñòàðòà è å äåâåòè ñ 25 òî÷êè. Ìîíòàíà ñè îñòàíà íà ïîñëåäíîòî 14-î ìÿñòî ñ 9.

Ïèðèí: Áàøëèåâ, Êîùúðíà, Ñàíäåâ, Íèêîëîâ, Ïîïåâ, Ñòàðîêèí, Êîñòàäèíîâ, Êîñòîâ, Òàñåâ, Ñóäà, Ìëàäåíîâ/Áàøëèåâ, Öâåòêîâ, Òðàÿíîâ

Ì. Êèðèëîâ

 

Îùå çà: ïèðèí  ìîíòàíà  ïîáåäà  öâåòêîâ  ãîë Îùå îò: Ñïîðò

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò
1 êîìåíòàð

26 ôåâðóàðè 2017 19:06 | Adriantrepe
Îöåíêà:
0
 (
0
 ãëàñà)

Óíèêàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ïîõóäåíèÿ http://hudeem.gamesonlinefree.ru è ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ïîäàðêè è ãîëîñà ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ http://minskygame.ru




Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



Êîìåíòàð



Âúâåäåòå êîäà îò êàðòèíêàòà

 



 20078
 10344
 9089
 6119
 5484
 4436
 4368
 4023
 3852
 3282
 64
 15
 15
 9
 7
 5
 5
 3
 1
 1
Ðåêëàìà
   
Struma.com - Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà ÁúëãàðèÿÁëîãÐåêëàìàÀáîíàìåíòÊîíòàêòèÎáùè óñëîâèÿÏîåçèÿ | Powered by FlexiCMS™
Èíôîðìàöèîííà àãåíöèÿ STRUMA.COM - ïúðâè â íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ. STRUMA.COM å çàïàçåíà ìàðêà è êàòî íåçàâèñèìà ìåäèÿ íÿìà íèêàêâà âðúçêà ñ äðóãè ïå÷àòíè è åëåêòðîííè ìåäèè ñúñ ñúùîòî èëè ïîäîáíè íàèìåíîâàíèÿ.