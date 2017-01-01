Îòáîðúò íà Ïèðèí ïðîäúëæè äà ñå äâèæè â êîëîâîçà íà ïîáåäèòå. Äíåñ îðëåòàòà îáúðíàõà êàòî ãîñòè Ìîíòàíà ñ 2:1. Íà ñòàäèîíà â Ëîâå÷ äîìàêèíèòå ïîâåäîõà ñ ãîë íà áèâøèÿ èãðà÷ íà áëàãîåâãðàä÷àíè Äàíèåë Ãåíîâ. Ñëåä ïî÷èâêàòà îáà÷å ìîì÷åòàòà íà Ìèëåí Ðàäóêàíîâ íå îñòàâèõà ñúìíåíèå â ïðåâúçõîäñòâîòî ñè è ñ ïîïàäåíèÿ íà Äàíèåë Ìëàäåíîâ è Èâàí Öâåòêîâ âçåõà ìíîãî âàæíè òðè òî÷êè. È ïðè äâàòà ãîëà ïîñëåäíîòî ïîäàâàíå áå íà Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ.
Îò ïîäíîâÿâàíåòî íà øàìïèîíàòà Ïèðèí îòáåëÿçà òðè ãîëà, ñëåä òðè àñèñòåíöèè íà Êîñòîâ. Îñâåí äâàòà ãîëà îðëåòàòà íàöåëèõà è äâå ãðåäè, à íà êîñúì îò ãîëà ñå îêàçàõà Þëèÿí Ïîïåâ è Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ. Â äîáàâåíîòî âðåìå Òîäîð Òðàÿíîâ áåøå áëèçî äî ñòðàõîòåí ãîë ñúñ ñòðàíè÷íà íîæèöà, íî óäàðúò ìó ìèíà âñòðàíè îò âðàòàòà. Ñòîòèíà äóøè ãëåäàõà ñðåùàòà, êàòî ïðåç öÿëîòî âðåìå àãèòêàòà íà Ïèðèí, ïðèñòèãíàëà îðãàíèçèðàíî ñ àâòîáóñ îò Áëàãîåâãðàä, íå ñïðÿ äà ïîäêðåïÿ ñâîÿ îòáîð. Ïèðèí íÿìà çàãóáåíà òî÷êà ïðåç ïðîëåòòà ñëåä óñïåõà íàä Ëåâñêè íà ñòàðòà è å äåâåòè ñ 25 òî÷êè. Ìîíòàíà ñè îñòàíà íà ïîñëåäíîòî 14-î ìÿñòî ñ 9.
Ïèðèí: Áàøëèåâ, Êîùúðíà, Ñàíäåâ, Íèêîëîâ, Ïîïåâ, Ñòàðîêèí, Êîñòàäèíîâ, Êîñòîâ, Òàñåâ, Ñóäà, Ìëàäåíîâ/Áàøëèåâ, Öâåòêîâ, Òðàÿíîâ
Ì. Êèðèëîâ