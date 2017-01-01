Òóðíèð ïî áåëîò ñå ïðîâåäå â ñåëî Êðóïíèê. Æèòåëèòå íà êâàðòàë „Îâ÷à êóïåë“ ñôîðìèðàõà òóðíèð ïî âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè. Ìúæåòå, êîèòî ñå áÿõà ñúáðàëè äà íàïðàâÿò åäèí äåí ïî-çàáàâåí è ðàçëè÷åí, íå èñêàõà íàãðàäåí ôîíä.
„Çà íàñ å âàæíî çàáàâëåíèåòî. Ñúáðàõìå ìèíèìàëíè ñðåäñòâà, ñ êîèòî äà ñå ïî÷åðïèì ñëåä òóðíèðà è äà âäèãíåì íàçäðàâèöà çà íàé- äîáðèòå êàðòîèãðà÷è â ñåëîòî. Â îñïîðâàíà ìèñëîâíà áèòêà è ìíîãî ñòðàòåãè÷åñêè õîäîâå ïîáåäèòåëè ñòàíàõà Éîðäàí Òåðçèéñêè- Òåðçèÿòà è Âàñèë Òîøåâ – Áåíöà.
Òå ïîêàçàõà, ÷å ïî- äúëãè ãîäèíè ïðàêòèêà ñè êàçâàò ñâîÿòà äóìà, êàòî ïîáåäèõà ïî- ìëàäèòå Õðèñòî Áîÿíñêè è Âëàäèìèð Ñòîèëîâ. Ìíîãî ñìÿõ è äîáðî íàñòðîåíèå ñúïúòñòâàõà òóðíèðà, â êîéòî ïîáåäèòåëÿò ïî÷åðïè âñè÷êè ñúáðàëè ñå ïðèÿòåëè è ñå ïîçäðàâèõà çà ñïîðòñìåíñêà èãðà è ïðèÿòíèòå åìîöèè.
Êàòÿ Èâàíîâà