Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
  
 ×åòâúðòúê, 20 ÀïðèëÔîðóìÊëþêè
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Èçáðàõà íàé-äîáðèòå êàðòîèãðà÷è â Êðóïíèê íà òóðíèð ïî áåëîò


20 àïðèë 2017 13:49  1 êîìåíòàð   893 ïðî÷èòà



Òóðíèð ïî áåëîò ñå ïðîâåäå â ñåëî Êðóïíèê. Æèòåëèòå íà êâàðòàë „Îâ÷à êóïåë“ ñôîðìèðàõà òóðíèð ïî âåëèêäåíñêèòå ïðàçíèöè. Ìúæåòå, êîèòî ñå áÿõà ñúáðàëè äà íàïðàâÿò åäèí äåí ïî-çàáàâåí è ðàçëè÷åí, íå èñêàõà íàãðàäåí ôîíä.

„Çà íàñ å âàæíî çàáàâëåíèåòî. Ñúáðàõìå ìèíèìàëíè ñðåäñòâà, ñ êîèòî äà ñå ïî÷åðïèì ñëåä òóðíèðà è äà âäèãíåì íàçäðàâèöà çà íàé- äîáðèòå êàðòîèãðà÷è â ñåëîòî. Â îñïîðâàíà ìèñëîâíà áèòêà è ìíîãî ñòðàòåãè÷åñêè õîäîâå ïîáåäèòåëè ñòàíàõà Éîðäàí Òåðçèéñêè- Òåðçèÿòà è Âàñèë Òîøåâ – Áåíöà.

Òå ïîêàçàõà, ÷å ïî- äúëãè ãîäèíè ïðàêòèêà ñè êàçâàò ñâîÿòà äóìà, êàòî ïîáåäèõà ïî- ìëàäèòå Õðèñòî Áîÿíñêè è Âëàäèìèð Ñòîèëîâ. Ìíîãî ñìÿõ è äîáðî íàñòðîåíèå ñúïúòñòâàõà òóðíèðà, â êîéòî ïîáåäèòåëÿò ïî÷åðïè âñè÷êè ñúáðàëè ñå ïðèÿòåëè è ñå ïîçäðàâèõà çà ñïîðòñìåíñêà èãðà è ïðèÿòíèòå åìîöèè.

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20 àïðèë 2017 18:10 | Äåòåëèí
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Çàøî òèÿ îò "Îâ÷à êóïåë" íå ñà ïîêàíèëè ñúñòåçàòåëè îò "Ôàêóëòåòî"




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