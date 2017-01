Екшън в Билла-Благоевград в часа пик! Шок за клиенти и децата им! Ето какво се случи

Истински екшън се разигра днес в часа пик около 17.30 в магазин в Билла в Благоевград, внезапно двама гардове с диви погледи се спуснаха след човек, който направи опит да избяга от магазина и го заловиха. С влачене през целия магазин го вкараха в стаичка, нещо като склад. Докато хората се оглеждаха, за да разберат какво се случва, кански писъци, вой и рев огласиха магазина. Идваха от стаята, в която бе затворен човекът, наречен от охранителите крадец и наркоман. Намесихме се, заявявайки, че не е нормално във време, в което в магазина пазаруват майки с деца, да се чуват такива потресаващи писъци. Жена, чието дете се уплаши и се сгуши в майка си, с юмруци започна да удря по вратата, където бе заключен престъпникът. Показа се охранител, който попитахме защо бият така жестоко задържания, няма ли полиция ,на която да го предадат, и защо така стресират клиентите. На което единият от гардовете заяви, че не го бият, просто паднал на плочките и се ударил,затова вие. Друг пък заяви, че този симулирал След намесата ни и на жената с детето, престъпникът спря да "вие". Ние извикахме полиция. Най-страшното бе, че отново станахме свидетели на хорското бездушие. Някои от мъжете отминаха с безразличие, чувайки наистина зверските писъци, коментирайки, че такива трябва да бъдат пребивани на място и защитавайки гардовете "Ако такъв ти грабне чантата, какво ще правиш", питаха част от силните мъжаги. "Ще извикам полиция, няма да търся мутри, за да го пребия ,отговорихл Ужас и безсърдечие. Потресаващо. Законът е категоричен, никой няма право да бие. В такива случай гардовете би трябвало да извикат органите на реда и да предадат арестувания крадец. Всъщност не стана ясно какво е откраднал въпросният "наркоман". Според един от охранителите, който бе буквално озверял ,той получавал 400 лева ,и заради такива като този му удържали от заплатата ,а хранел две деца и семейство. Заключеният бил откраднал бутилка с алкохол, друга жена от магазина пък каза, че човекът счупил бутилка и сега тя трябвало да чисти и да я плаща. Намеси се и трета госпожа, която май бе нещо като управителка ,за която най-големият проблем бе не ,че писъците в магазини изкараха акъла на клиентите, а че снимаме. Трима от репортерите ни станаха свидетели на този инцидент. За броени минути дойдоха полицаи и си отдъхнахме. Крадецът попадна в сигурни ръце , сигурни за живота и здравето му. Ще разберем от коя фирма са охранителите на магазин Билла утре. А на полицията благодарим за бързата реакция. Наистина беше страшно да си свидетел на подобна агресия .....Винаги сме били на страната на полиция и гардове ,ако някой нарушава правилата трябва да бъде наказан, но това което днес видяхме придава истинност на множество сигнали достигнали до нас за поведението на подобни пазачи в нощните клубове и по магазините. П. Иванова В тази стаичка бе заключен "крадецът" Още за: била екшън благоевград бой охранители крадец скандал полиция Още от: Общество



17 Януари 2017 19:32 | Клиент 0 ( 12 гласа) Оценка:гласа)

аз записах писъците на човека, ако ви трябват пишете ми



17 Януари 2017 19:42 | майко 4 ( 20 гласа) Оценка:гласа)

Много ужасна статия. Еми най-вероятно този е някакъъв познайник и не случайно така постъпват с него. Явно досието не му е толкова чисто и едва ли някой мирен и случаен така ще го нападнат. Явно има причина за това а вие продажници от Струма отидете и се гръмнете и тази продажна авторка. Някаква жена казала какво щяла да направи ако откраднат чантата, ех жената ако може ще викне полиция, но ако до нея има "мутри" да го респектират определено няма да сбърка. Айде пийте вода.



17 Януари 2017 19:47 | NNNNN -1 ( 15 гласа) Оценка:гласа)

По кротко с обидите, дали тази продажна авторка няма да те вкара в съда, а ! Нали знаеш, че всичко знаем, я по кротко ! Ще видим кой ще пийне вода ! Побойници такива .....



17 Януари 2017 19:48 | Боряна 4 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

никой няма право да бие ! Полицаите ги уволняват ако настъпят престъпник, не ви ли е срам да биете бе големци



17 Януари 2017 19:50 | Niki 4 ( 10 гласа) Оценка:гласа)

Takiva ohrani, koito biqt omurlusheni narkomani sa jalki kompleksari, i sum siguren che sa ho bili



17 Януари 2017 19:53 | ЛЕКАР 8 ( 14 гласа) Оценка:гласа)

ДОБРЕ, ЧЕ СЕ АЛАРМИРА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ ОТ СТРАНА НА ОХРАНИТЕЛИ, НО ЗАЩО НЕ СА ПОСОЧЕНИ ИМЕНАТА ИМ ???

ВТОРО - КЪДЕ Е ПРОКУРАТУРАТА ДА СЕ САМОСЕЗИРА ПО ПУБЛИКАЦИЯТА ???

ТРЕТО - ОХРАНИТЕЛ - НЕ ЗНАЧИ БИЯЧ, НЕКА СА ПРОВЕРАТ ДОСИЕТАТА НА ТЕЗИ ИНДИВИДИ, КАКТО И ДОКУМЕНТИТЕ ИЗДАДЕНИ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕРА !!! МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА Е ВАЖНО И ВЕРОЯТНО ЩЕ ИЗКОЧИ НЕЩИЧКО ОТ ТАМ !!!

ИМА НУЖДА ОТ ОТГОВОРНИ ОХРАНИТЕЛИ, А НЕ ОТ СЕЛСКИ БИЯЧИ !!!!!

ДОБРАТА НОВИНА Е ЧЕ МВР СИ Е СВЪРШИЛА РАБОТАТА, НО ЧАСТ ОТ НЕЯ. ОСТАВА ДА РЕШАТ ПРОБЛЕМА И СЪС САМОЗАБРАВИЛИТЕ СЕ СЕЛСКИ БИЯЧИ !!! ВЪПРОС - ИМЕТО НА ФИРМАТА ОХРАНИТЕЛ И СОБСТВЕНИКА И СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ

ТОЧНО ТЕЗИ НЕЩА ЩЯХА ДА СЕ РАЗРЕШАТ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМЪТ - МЕСТНИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ШЕФ ДА СЕ ИЗБИРА ДИРЕКТНО ОТ ХОРАТА И ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОПУСНАТИ ПОДОБНИ ФИРМИ САМОНАРЕКЛИ СЕ - ОХРАНИТЕЛНИ !

ВСИЧКО Е МНОГО ПРОСТИЧКО, НО ИСКА ВОЛЯ ЗА РЕШЕНИЕ И ЗДРАВИ ГАЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ !!!



17 Януари 2017 20:06 | fdfr 6 ( 24 гласа) Оценка:гласа)

пожелавам на авторката утре този наркоман да я срещне на улицата и както е дрогиран да и дръпне чантата и да извади ножа които всеки от тях има . искам да попитам струма защо утре вместо да се занимават със глупости да вземат да попитат този наркоман дали ще бъде усъден или както винаги ще бъде пуснат и ще ходи да краде от друг магазин припомнете си пребитите и убити възрастни хора за 10 лв от подобни наркомани и после пак ги защитавайте



17 Януари 2017 20:11 | Полицай 5 ( 19 гласа) Оценка:гласа)

Я престанете ! Браво на Струма ком ! Как ще бият тези бе, как ще стресират хората, защо в магазина да се чувят писъци ! Безсрамници ! Има полицаяяяяя!



17 Януари 2017 20:11 | otvraten 4 ( 16 гласа) Оценка:гласа)

Аз пък искам да попитам Струма, как може да наеме на работа толкова неграмотен журналист. В статията има над 15 правописни грешки, като дори има грешка и в заглавието. Срамота!!!



17 Януари 2017 20:12 | Shshs 0 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Ei ohrano, stiga pishesh komentari negramotnik"usuden "li se pishe be, i ima si organi na reda, koito se zanimavat s narkomani i kradci, ne se pravi na umen



17 Януари 2017 20:14 | Do otvraten 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Billa se pishe taka otvtaten, nauchi se da chetesh smeshnik



17 Януари 2017 20:17 | Учител -1 ( 11 гласа) Оценка:гласа)

Не виждам 15 правописни грешки, бихте ли ми помогнали ....



17 Януари 2017 20:24 | Asd 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Shshs написа: Ei ohrano, stiga pishesh komentari negramotnik"usuden "li se pishe be, i ima si organi na reda, koito se zanimavat s narkomani i kradci, ne se pravi na umen

Е ти ли точно се намери да коментираш кое как се пише, научи се да пишеш на Български език и тогава коментирай (целта на управлението е народа се е прост, което доказваме ежедневно, и така могат да ни манипулират по лесно ) Е ти ли точно се намери да коментираш кое как се пише, научи се да пишеш на Български език и тогава коментирай (целта на управлението е народа се е прост, което доказваме ежедневно, и така могат да ни манипулират по лесно )



17 Януари 2017 20:26 | otvraten 2 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Билла се пише така, съгласен съм, ама тирето не се лепи за думата веднага.

До учител: сигурен ли сте, че сте такъв? Или може би по ФВС? Препинателните знаци се пишат веднага след думата, не се оставя интервал, интервала се пише след препинателния знак. Пребройте сега, на колко места след думите има интервал и тогава запетая, а след запетаята веднага е залепена следващата дума. Тук не става въпрос за ученик, който все още не се е научил да пише правилно, а за журналист в известна местна медия.



17 Януари 2017 20:30 | До горния -1 ( 7 гласа) Оценка:гласа)

О, боже какъв коректор интервали, бла бла ! Хайде стига бе ей затова сме на този хал ! Къде е проблема в статията, къде са коментарите ти . Нека тогава да се раждат повече охранители като тези, а ти внимавай като пазаруваш там да не бутнеш някоя бутилка i



17 Януари 2017 20:38 | otvraten 0 ( 12 гласа) Оценка:гласа)

Проблема на статията е правописа. На неграмотен човек с претенции при това няма как да вярвам, явно е излъгал и като е кандидатствал за работа. А за мен не се притеснявай, около бутилките не се въртя, пък и да блъсна някоя имам пари да я платя.



17 Януари 2017 20:40 | M 3 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Имаш дръжки, ако имаше нямаше да седиш тук и да пишеш коментари, коректорче гладно



17 Януари 2017 20:42 | До горния -1 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Тоя па тоя пише се ПроблемЪт, а не проблема е правописен ! Правописен проблем, това пък за първи път го чува, аре стига много си грамотен видно е !Три изречения 5 грешки



17 Януари 2017 21:01 | Благоевград 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Виновен до доказване на противното! Има все още Закони, а посегателството- физическо върху личност е наказуему. Значи охлюв като Тотев или Камбата могат да крадат по 20 000 000 лв. за година, а да ги пуска съда под гаранция за 20 000 лв., а кокошкара с шише за 8, 00 лв. да спукате от бой??? Милиционерска работа от овчари пенсионирани милиционери или мързеливи тъпаци на по-20-30 год. избиващи комплекси! Силни на слабите!!! Мили охранители, не е пример за подражаване методите на Свинята, пиколото на Кьорьвия или Панов, че засека ли ви в такъв момент ще ви окача с кламери топките като обици, а хуя за биберон!



17 Януари 2017 21:12 | Знаещ 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)



Престъплението ще го разкрие топ специалистът доктор Милото /Дървото или Белият Лист/. За Милото важат лафовете: "Когато си мъртъв, ти не знаеш това. Същото важи и когато си тъп", както и "Ние не знаем кой колко мозък има в главата си, но когато няма си личи"

Трябва да се редко тъпоумен, че да ПРЕПИСВАШ на изпит за докторантура- отново Милото, но какво да се очаква от бивш бакшиш





То в полицията са на почит некадърниците, тройкарите и подлизурковците. Кадърните /примерно Тимов, Миленита и др. / хора им избягаха или са на път да го сторят. И не е само ПЗ, а разни дападжии, бакшиши, детски учителки. А тези от Симеоново са въздух под налягане, но с претенции. Не ги фалете и тях. Все са от долината на ДГ.





Изгонихте си старите дознатели /СМ, БШ, МТ, ВВ/, само един оправен остана /Карликов/, сега ще ви разследва на татко керката, баба ви, бакшишо и леля, а и бамбината от второ



17 Януари 2017 21:19 | до отвратен 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Ало, образовай се, та да правиш разлика между неграмотност и техническа грешка, бе!



17 Януари 2017 21:23 | ywwwwwwwwwww 1 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

лош народ сме ! Тоя човек е болен ако е наркоман ! Как може тка да се бие бе срам и наистина ужас



17 Януари 2017 21:27 | ! 1 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

Искам да живея спокойно, а това ще стане, когато пак в зандани и лудници се озаптяват престъпници и психари за лечение и превъзпитание! Стига вече с тая демокрация, ако искаме да оцелеем!



17 Януари 2017 21:33 | до ywwwwwwwwwww 1 ( 5 гласа) Оценка:гласа)

И кой му е виновен да се разболее? От такива човек не може да излезе спокойно