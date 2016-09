: ,

20 2016 12:50 2291







Aeĸcapa oacĸa pooop ce cĸaaa c ae Πeĸao. Maeĸeĸaa ocea peoae a aa ae o papa ce pĸ oca eceo peopep a Hoa ee a aa coa ea oĸa, oo opeeeo e e acĸaea a xyaaa, pecaĸ ĸao oe a oĸae, ĸoeo xo ya, a a apaoa, . Πp Kpca Πapaĸoa oacĸa paĸaaa, e oa e e po oeĸ a cĸe e e e ĸe, a a , ĸooo ce a o pee a oceoo c yae o a. op a a ce pae c Πeĸao apa eo, o o p cĸe c oĸa . ooo e, e Aeĸcapa oĸaa a acae pe ĸaepe a Πaapa a paĸae o copa c, peĸ, e ee oeaa a Πapaĸoa a o apa. Moeĸaa poco cpa a c a eeoa e aa ĸaĸo ocee a eaeo c. Kpca Πapaĸoa oaa a ce cpe c e, o apao. ypacĸaa coe, e Aeĸcapa ce e a oo a ccaa o pee a cpeaa a-epoo cxecĸoo ccoe e e ooo a acae epa yo a paĸae eaa epc a cĸaaa blitz :













! . , , .

, . , ,

.

, , , .

, - .

, , . , . .