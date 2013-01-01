Çîâ çà ïîìîù: Ó÷åíè÷êà ñå ãðèæè ñàìà çà òåæêî áîëíàòà ñè ìàéêà Âÿðâàòå ëè, ÷å å íà 43?! Êîðàéìà Òîðåñ ðàçáè è Äæåé Ëî ñ òÿëî íà ìîäåë Ñëàäêè "Êîëåäíè ëóíè"
 Ñúáîòà, 17 ÄåêåìâðèÔîðóìÊëþêè
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Ïîòðîøèõà Lamborghini çà íàçèäàíèå (ÂÈÄÅÎ)


17 äåêåìâðè 2016 13:26   263 ïðî÷èòà



Èñòîðèÿòà ñ òîçè àâòîìîáèë çàïî÷âà îùå ïðåç 2013 ãoäèíà


Âàñòèòå â Òàéâàí îðãàíèçèðàõà ïóáëè÷íî óíèùîæàâàíå íà ñóïåðêîëà Lamborghini Murcielago SV, êîÿòî áèëà èççåòà îò íåéíèÿ ñîáñòâåíèê çàðàäè íàðóøàâàíå íà ìåñòíèòå çàêîíè. Âèäåçîïàïèñ ñ íàçèäàòåëíàòà àêöèÿ ñå ïîÿâè â YouTube.

Èñòîðèÿòà ñ òîçè àâòîìîáèë çàïî÷âà îùå ïðåç 2013 ã., êîãàòî ñîáñòâåíèêúò ìó å ñïðÿí çà îáè÷àéíà ïðîâåðêà íà äîêóìåíòèòå. Îêàçàëî ñå, ÷å íà Murcielago-òî ñà ïîñòàâåíè íîìåðà îò ñåäàí Ford è â ñúîòâåòñòâèå ñ òàéâàíñêèòå çàêîíè, êîëàòà å êîíôèñêóâàíà.

Íåéíèÿò ñîáñòâåíèê - ïèëîò â åäíà îò ìåñòíèòå àâèîêîìïàíèè, íà íÿêîëêî ïúòè ïîäàâàë æàëáè äî ñúäà, íî òå áèëè îòõâúðëåíè.

Â êðàéíà ñìåòêà ñóïåðêîëàòà ïðåñòîÿëà ïîâå÷å îò 3 ãîäèíè â åäèí îò ñêëàäîâåòå íà ïîëèöèÿòà è íà 14 äåêåìâðè å áèëà ïóáëè÷íî óíèùîæåíà çà íàçèäàíèå.

Àâòîìîáèëúò å äî òàêàâà ñòåïåí íàòðîøåí, ÷å íèòî åäíà îò ÷àñòèòå ìó íå ìîæå äà áúäå ïðîäàäåíà. Ñïîðåä âëàñòèòå, òîçè ñëó÷àé òðÿáâà äà ïîñëóæè êàòî ïðåäóïðåæäåíèå çà îñòàíàëèòå íàðóøèòåëè./blitz

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