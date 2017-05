Ќиколета се самозабрави! ќб€ви се за легенда заради сво€ чисто гола —Ќ»ћ ј (18+) и попил€ еднодневките и мераклийките ћоделката спечели Playboy All stars

12 май 2017 14:45 694 прочита







„≈днодневки, мераклийки, късметлийки, но само една е легенда… благодар€ за признанието, удоволствието е взаимно!!!“. “ова написа Ќиколета Ћозанова в лични€ си профил във ‘ейсбук, след като очаквано и без изненади спечели конкурса Playboy All stars. ‘енове гласуваха в продължение на един месец онлайн и избираха между 15 претендентки за титлата Ќай-гореща българка на всички времена по случай 15-годишнината на изданието. ѕрисъствието на Ќиколета измежду 15-те дами обаче ги обрече да се бор€т за второто м€сто, тъй като първото винаги е било и ще бъде на Ћозанова. “итлата на Playboy All stars се дава на тази българка, оставила най-€рка следа, разбила най-много стереотипи и провокирала най-успешно публичното разбиране за жената. ритерии, които ЌиЋо покрива напълно. » за да не остане и капка съмнение, че т€ е най-горещата, Ћозанова лъсна на юбилейната корица на ѕлейбой дибидюс. “в водещата отдавна не бе позирала за изданието, и то в толкова провокативна поза. Ќо снимката само още веднъж доказва – ето това е легенда! blitz.bg ќще за: Ќиколета Ћозанова признание профил ќще от: Ћюбопитно



