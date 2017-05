Те са млади, талантливи, красиви и успешни. Те са доказателството, че любовта, годините труд, търпението и всеотдайността, вярата в способностите и вдъхновението са разковничето за постигането на най-големите мечти. Те са само една малка шепа от плеядата блестящи и световноизвестни музикални дарования от вълшебния свят на класическата музика. Тях именно сп. ЕLLE избра и постави на първите четири места, определяйки ги като най-успешните млади жени музиканти, които трябва да бъдат чути и запомнени.

Сред тях са Анушка Шанкар (полусестрата на джаз перлата Нора Джоунс), която дебютира в Карнеги Хол едва на 14 години и... сензационната Соня Йончева, която изданието постави на първо място в класацията. Да се запознаем накратко с всяка една от тях: 1. Соня Йончева Българското сопрано Соня Йончева е една от най-бляскавите оперни звезди, които жънат огромна слава и успех в най-престижните оперни театри по света. Не случайно българката, която получи най-високото признание за един оперен певец, обявявайки я за лауреат на престижния конкурс "Опералия" през 2010 г., провел се в Миланската Скала, под патронажа на Пласидо Доминго, днес е известна и като сензацията на Метрополитен.

Соня бе и единствената българка, поканена да пее на концерта по повод 70-годишнината на големия тенор. Йончева е пяла и със Стинг в проекта Welcome to the voice. Неотдавна американската модна библия „Вог” я нарече „Новата изгряваща звезда на световната опера” на Метрополитен. Само преди няколко месеца, през февруари, на световния музикален пазар излезе вторият й солов албум „Handel“, а през март певицата пожъна невиждан успех с изпълнението на партията на Виолета от „Травиата“. Немският Die Welt пък я нареди сред Хилари Клинтън и Ангела Меркел в класацията за най-влиятелните жени за 2015 г.

2. Алиса Вайлерщайн, челист Алиса Вайлещайн е родена в Рочестър, Ню Йорк. Започва да свири на чело на четиригодишна възраст. На световната сцена дебютира едва 13-годишна с оркестъра на Кливланд, който свири“Вариациите“ на Чайковски по рококо тема . Като солист тя е свирела съвместно с редица други големи оркестри на четири континента. Към момента Алиса е част от триото Weilerstein, в чийто състав влизат и нейните родители - цигуларят Доналд Вайлерщайн (основател на на Кливландския квартет ) и пианистката - Вивиан Хорник Вайлерщайн.

Понастоящем триото работи в Консерваторията на Нова Англия в Бостън . Брат й е цигуларят и диригент Джошуа Вайлерщайн. Алиса е омъжена за венецуелския диригент Рафаел Пааре.

3. Алис Сара От, пианист Ако този месец случайно имате път към Вашингтон, не пропускайте да се насладите на концерта на невероятната 28-годишна пианистка Алис Сара От от Германия. Ако това е невъзможно, не пропускайте да си набавите един от най-внушителните албуми на всички времена, оглавил чартовете за класическа музика през 2010 г. - Chopin`s waltzes.

4. Анушка Шанкар, цитра Анушка Шанкар e американска инструменталистка, композитор, актриса и писателка от индийски произход, дъщеря на легендарния музикант Рави Шанкар и Шукания Раджан. Полусестра е на известната джаз певица Нора Джоунс. Тя е едва 14-годишна, когато дебютира на сцената на Карнеги Хол. Омъжена е за режисьора Джо Райтъм. От февруари 2011 г. насетне двамата се радват на син - Зубин Шанкар Райт.

Анушка е първата индийка, носителка на „Грами“ в категорията за най-млад изпълнител. Тази година 35-годишната изпълнителка на цитра представи своя осми поред студиен албум "Земя на златото", вдъхновен от глобалната бежанска криза. Тя е вегетариантка и активен защитник на правата на животните.

woman.hotnews.bg