В качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. З43б, ал. 3 от НК е привлечен Г. К. (23 г.) от с. Годлево, общ. Разлог, който на 18.10.2016 г. около 23:45 часа в с. Баня, общ. Разлог, е управлявал лек автомобил «Опел Астра» под въздействието на наркотично вещество – марихуана.

Вчера. са привлечени в качеството на обвиняеми за извършени престъпления по чл. 343б, ал. 2 от НК: Х. Л. (45 г.) от гр. Петрич – около 23:15 часа на 25.11.2016 г. е управлявал по ул. Тракия в гр. Петрич лек автомобил «Опел Корса» с 1, 94 промила алкохол в кръвта;

Л. И. (45 г.) от гр. София – около 06:55 часа на 26.11.2016 г. е управлявал по ул. «Перун» в гр. Сандански лек автомобил «Рено Експрес» с 1, 39 промила алкохол в кръвта;

П. Т. (48 г.) – гръцки гражданин – управлявал на 06.10.2015 г. около 01. 25 часа по ул. «Пейо Яворов» в гр. Благоевград лек автомобил «Опел Астра» с концентрация на алкохол в кръвта 2, 35 промила.