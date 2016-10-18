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Повдигнаха обвинение на младеж от Годлево карал под въздействието на наркотици и гръцки гражданин употребил рекордно количество алкохол!


1 декември 2016 12:29   248 прочита



Пили и употребили алкохол карат в Пиринско!


В качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. З43б, ал. 3 от НК е привлечен Г. К. (23 г.) от с. Годлево, общ. Разлог, който на 18.10.2016 г. около 23:45 часа в с. Баня, общ. Разлог, е управлявал лек автомобил «Опел Астра» под въздействието на наркотично вещество – марихуана.

Вчера. са привлечени в качеството на обвиняеми за извършени престъпления по чл. 343б, ал. 2 от НК: Х. Л. (45 г.) от гр. Петрич – около 23:15 часа на 25.11.2016 г. е управлявал по ул. Тракия в гр. Петрич лек автомобил «Опел Корса» с 1, 94 промила алкохол в кръвта;

Л. И. (45 г.) от гр. София – около 06:55 часа на 26.11.2016 г. е управлявал по ул. «Перун» в гр. Сандански лек автомобил «Рено Експрес» с 1, 39 промила алкохол в кръвта;

П. Т. (48 г.) – гръцки гражданин – управлявал на 06.10.2015 г. около 01. 25 часа по ул. «Пейо Яворов» в гр. Благоевград лек автомобил «Опел Астра» с концентрация на алкохол в кръвта 2, 35 промила.

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