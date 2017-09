—анданчанката ¬елина ”зунова подкара самолет на летище „Ѕохот“ край ѕлевен. ћоделката се похвали с прежив€ването, като качи снимки в профила си във фейсбук, на които написа:

„ќбичам да бъда над нещата..“ и “Don’t make me walk when I want to fly”, което се превежда като: „Ќе ме карай да върв€, когато аз искам да лет€“.

ћоделката е най – добра при€телка с поп фолк певицата –айна, ко€то също е от —андански. “е непрекъснато публикуваха снимки заедно от общите им екскурзии, но напоследък –айна не присъства на снимките на ¬елина. ƒали има н€какъв конфликт между двете при€телки не е €сно, или просто ¬елина има нова страст да полети, учейки се да управл€ва гол€ма машина.

¬. »ванова