По близо 6000 лв. на месец ще вземат новите депутати

21 февруари 2017



Снимка: bTV



Снимка: bTV Снимка: bTV Румен Радев получава над 10 000 лв. заплата

С цели 693 лв. повече ще получават народните избраници в 44-тото Народно събрание, показват изчисления на bTV.



Основното възнаграждение на депутатите се формира на база на средната заплата в обществения сектор. Към декември 2016 г. тя е 1070 лв. Парламентаристите ще получават тройно на това т.е. 3210 лв.



Председателят на Народното събрание ще получава 155% от основната депутатска заплата или 4975 лв., а заместниците му – по 145% или 4654 лв.



Не трябва обаче да се забравя, че към месечното си възнаграждение народните избраници ще получават по 15% за участие във всяка комисия, по 1% от основната заплата за всяка година стаж и прословутите „безотчетни” две трети от основното възнаграждение, които могат да се използват за административни разходи и сътрудници (това са 2140 лв.).



Така депутатите ще се разписват срещу минимум 5864 лв. всеки месец.



Служебният премиер Огнян Герджиков получава колкото председателя на парламента – 4975 лв. Президентът Румен Радев взема двойно на основната заплата на депутатите (т.е. 6420 лв.), като заедно с прослуженото време общото му възнаграждение достига 10 025 лв.



Министрите ще се разписват срещу 130% от депутатската заплата – 4173 лв.



3 коментара

21 февруари 2017 15:28 | ! 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

А избиращите ги колко плучават. До кога народе.



21 февруари 2017 15:50 | ot gerb 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

ta nie zatova li vi l1jeme za da davame na vas malko li vie 4e vi obe6tavame pak e ne6to do izborite 6te vi slu6ame i l1jeme a sled tova 4ao do sledva6tite 6te se razpi6em za hiliadarkite a vie ni se radvaite sk1pi naivni glasopodavateli



21 февруари 2017 15:58 | ot gerb 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

ne zabraviaite da glasuvate narode zad1ljitelno e no vi6te da ne ob1rkate biuletinata toest da e za nas grobarite perfektnite v l1jata ..... ot ku4karite...







