

Виц на деня

17 март 2018 10:36 1 коментар 245 прочита



- Защо калинките летят бавно?

- За да не им отнемат точки. Още от: Смях

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1 коментар

17 март 2018 14:51 | Radikfer 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

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Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты. Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:

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1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.

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2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).

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3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.

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4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.

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5. Мой опыт работы в рекламном агентстве позволяет выделить ваш продукт среди конкурентов, что значительно повысит вашу прибыль от сайта в дальнейшем.

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6. Люблю креативить. Это можно увидеть в моих работах.

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7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.

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8. Также могу предложить: SEO прод







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