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Виц на деня


17 март 2018 10:36  1 коментар   245 прочита

- Защо калинките летят бавно?
- За да не им отнемат точки.

 Още от: Смях
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1 коментар

17 март 2018 14:51 | Radikfer
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Мой вк radik_y2014 телефон 8-927-611-34-99 вайбер вотсап телеграм скайп kruzzor

Могу долго расписывать какой я молодец, сколько десятков лет у меня опыта в данной сфере, но я предпочитаю "воде" реальные факты. Поэтому хватит лирики, вот что я могу предложить:
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1. Качество услуг на уровне ведущих компаний.
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2. Цены существенно ниже чем в компаниях (зачастую в разы).
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3. Постоянная доступность, готовность ответить на интересующие Вас вопросы (ну разве что не ночью), то есть не нужно писать письма и сутками ждать ответа.
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4. ГОТОВ ПРЕДОСТАВИТЬ ПОРТФОЛИО РЕАЛЬНЫХ РАБОТ. ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ПРОСТО ПОЗВОНИВ ПО НОМЕРАМ, УКАЗАННЫМ НА САЙТАХ.
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7. При желании можно встретиться и побеседовать лично.
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8. Также могу предложить: SEO прод




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