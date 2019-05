‘утболист є1 на Ѕългари€ за 2018 година ирил ƒесподов пожела успех на бившите си съотборници от ÷— ј-—офи€ в дербито срещу Ћудогорец. рилото на италиански€ ал€ри записа специално видео, с което надъха “червените” преди решителни€ двубой за титлата на “Ѕългарска арми€”. “«дравейте “армейци”! –еших да запиша това видео, за да окажа сво€та подкрепа за мача, който престои в събота срещу Ћудогорец. јз в€рвам в победата. √оворих с част от момчетата - те също в€рват и са готови на всичко, за да € постигнат. Ќе се съмн€вам, че и вие го в€рвате и в събота ще бъдете на стадиона зад отбора - там, където сте били винаги. ÷— ј не се предава никога. ”спех, “армейци”!, за€ви ƒесподов. Ћюбимецът на “червените” фенове отбел€за последни€ гол за ÷— ј-—офи€ в шампионатен мач срещу Ћудогорец. “ой се разписа при равенството 1:1 на “Ѕългарска арми€” през есента. —лед това двата тима се срещнаха два пъти в –азград, като столичани се наложиха с 1:0 в четвъртфинален сблъсък за упата на Ѕългари€, а н€колко дни по-къснсо направиха нулево равенство в среща от плейофите в първенството. ѕреди мача днес ÷— ј-—офи€ изостава с 3 точки от Ћудогорец. ѕобеда с два или повече гола разлика ще изкачи “червените” на върха в класирането. View this post on Instagram "÷— ј не се предава! Ќикога!" 👊 . ѕоследвайте ме 👉 @despodov_world2 📸 A post shared by Kiril Despodov World (@despodov_world2) on May 10, 2019 at 2:06pm PDT