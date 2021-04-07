Петричанинът Ивайло Стоянов свири Пирин-Локо София
Съдийски назначения 26-ти кръг Втора лига
06 Април 2021 15:00
9 Апр 2021 г. Петък 17:00 ч.
ФК Пирин АД - ФК Локомотив 1929
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Борислав Николаев Колев
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Стефан Спасов Иванов
9 Апр 2021 г. Петък 17:00 ч.
Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Тихомир Георгиев Боболов
10 Апр 2021 г. Събота 15:00 ч.
ФК Литекс - ПФК Добруджа 1919
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Ивайло Серьожев Лазаров
10 Апр 2021 г. Събота 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Георги Стефанов Кордев
11 Апр 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Септември Сф - Септември См
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Тихомир Димитров Костовски
11 Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Иларионов Дурчев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията./pirinsport.com
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