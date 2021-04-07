Съдийски назначения 26-ти кръг Втора лига

06 Април 2021 15:00

9 Апр 2021 г. Петък 17:00 ч.

ФК Пирин АД - ФК Локомотив 1929

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Борислав Николаев Колев

4-ТИ: Петър Григоров Григоров

СН: Стефан Спасов Иванов

9 Апр 2021 г. Петък 17:00 ч.

Хебър 1918 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев

СН: Тихомир Георгиев Боболов

10 Апр 2021 г. Събота 15:00 ч.

ФК Литекс - ПФК Добруджа 1919

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Никола Павлов Петров

СН: Ивайло Серьожев Лазаров

10 Апр 2021 г. Събота 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Кирил Валентинов Чакъров

4-ТИ: Благой Кирилов Манов

СН: Георги Стефанов Кордев

11 Апр 2021 г. Неделя 14:30 ч.

ПФК Септември Сф - Септември См

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станислав Руменов Груев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Тихомир Димитров Костовски

11 Апр 2021 г. Неделя 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ФК Созопол

ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

СН: Йордан Иларионов Дурчев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията./pirinsport.com