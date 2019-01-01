

Новият национален селекционер се довери на благоевградчанина Ст. Костов

16 май 2019 13:08 1061 прочита







Най-после и голмайстора на Първа лига получи нужното доверие от селекционер на националния отбор по футбол. Направи го новият старши на лъвовете Красимир Балъков. Бившият треньор на Етър изпрати повиквателна до Станислав Костов за участие в предстоящите две евроквалификации срещу Чехия и Косово. Благоевградчанинът има 24 попадения в актива си през сезона с екипа на Левски. Югозапада отново е с най- много футболисти в списъка с повиканите. Освен Костов, Балъков се довери на благоевградчаните Страхил Попов, Николай Бодуров, петричанинът Кристиян Малинов, Васил Божиков от Гоце Делчев и Камен Хаджиев от Кочан. Селекционерът на българския национален отбор Красимир Балъков повика 27 футболисти за лагер-сбора преди европейските квалификации срещу Чехия на 7 юни и Косово на 10 юни. "Лъвовете" се събират на 29 май в Национална футболна база "Бояна", а избраниците на новия треньор са както следва: Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Христо Иванов (Етър) Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Иван Турицов (ЦСКА-София), Камен Хаджиев (Академия Пушкаш), Антон Недялков (Лудогорец), Иван Горанов (Левски), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Виктор Генев (Черно море), Крум Стоянов (Етър) Халфове и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Кирил Десподов (Каляри), Тодор Неделев (Ботев Пд), Галин Иванов (Халадаш), Марселиньо (Лудогорец), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Мартин Минчев (Черно море), Георги Илиев (Черно море), Янис Карабельов (Славия), Георги Сърмов (Етър), Станислав Иванов (Левски), Станислав Костов (Левски), Исмаил Иса (Дунав) Марти Иванов Още за: Ст. Костов доверие отбор Още от: Спорт



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