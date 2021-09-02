Най-добрата ни съдийка Християна Гутева ще ръководи двубоя Банско - Созопол от 1/32-финалите за Купата на България. В бригадата за мача има още една дама - Павлета Рашкова. Мартин Венев е другият асистент, а Георги Спасов е 4-ти арбитър, предаде pirinsport.com. Ето и всички съдийските назначения за 1/32-финалите за Купата на България:

4 Сеп 2021 г. Събота 16:00 ч.

Дунав Русе - ФК Марица 1921

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Димитър Иванов Желязков

4 Сеп 2021 г. Събота 17:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Миньор

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Здравко Веселинов Николов

4-ТИ: Владимир Димитров Велев

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Септември - ОФК Янтра 2019

ГС: Калоян Красимиров Цветков АС1: Владимир Йорданов Йорданов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Иван Руменов Христов

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Ямбол 1915 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Екатерина Маринова Петкова

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

Надежда - Спартак 1918

ГС: Иван Стефанов Иванов АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Робертов Спасов

7 Сеп 2021 г. Вторник 17:00 ч.

ФК Витоша - Хебър 1918

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

7 Сеп 2021 г. Вторник 19:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ОФК Локомотив Мз - ПФК Монтана 1921

ГС: Никола Павлов Петров АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Балкан - ФК Етър

ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Банско - ФК Созопол

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Левски 2005 - ФК Литекс

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Партизан - ФК Левски Лом

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Севлиево - Спортист 2009

ГС: Стефан Атанасов Гурков АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Петър Веселинов Балтов

4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Родопа-Смолян - ПФК Добруджа 1919

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Андрей Венков Николов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Черноломец - Марек 1915

ГС: Красимир Маргаритов Кръстев АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Деян Любомиров Войков

4-ТИ: Борис Борисов Попов