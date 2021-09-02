Красавица свири Банско-Созопол за Купата

02 септември 2021 09:00   735 прочита


Най-добрата ни съдийка Християна Гутева ще ръководи двубоя Банско - Созопол от 1/32-финалите за Купата на България. В бригадата за мача има още една дама - Павлета Рашкова. Мартин Венев е другият асистент,  а Георги Спасов е 4-ти арбитър, предаде pirinsport.com. Ето и всички съдийските назначения за 1/32-финалите за Купата на България:

4 Сеп 2021 г. Събота 16:00 ч.

Дунав Русе - ФК Марица 1921

ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Теодор Пешев Петров

4-ТИ:    Димитър Иванов Желязков                    

 

4 Сеп 2021 г. Събота 17:00 ч.

ФК Черноморец Балчик - Миньор

ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Здравко Веселинов Николов

4-ТИ:    Владимир Димитров Велев                     

 

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Септември - ОФК Янтра 2019

ГС:    Калоян Красимиров Цветков    АС1:    Владимир Йорданов Йорданов    АС2:    Живко Руменов Петров

4-ТИ:    Иван Руменов Христов                     

 

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

ФК Ямбол 1915 - ФК Струмска слава 1927

ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Екатерина Маринова Петкова

4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                     

 

7 Сеп 2021 г. Вторник 16:00 ч.

Надежда - Спартак 1918

ГС:    Иван Стефанов Иванов    АС1:    Владимир Ангелов Велев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:    Мартин Робертов Спасов                     

 

7 Сеп 2021 г. Вторник 17:00 ч.

ФК Витоша - Хебър 1918

ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                     

 

7 Сеп 2021 г. Вторник 19:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Иван Радославов Иванов

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев                     

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ОФК Локомотив Мз - ПФК Монтана 1921

ГС:    Никола Павлов Петров    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Венцислав Бориславов Банчев

4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Балкан - ФК Етър

ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Банско - ФК Созопол

ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:    Георги Георгиев Спасов                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Левски 2005 - ФК Литекс

ГС:    Неделчо Танчев Гаджалов    АС1:    Николай Неделчев Чакъров    АС2:    Светослав Колев Енчев

4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Партизан - ФК Левски Лом

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски         

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

Севлиево - Спортист 2009

ГС:    Стефан Атанасов Гурков    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Петър Веселинов Балтов

4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Родопа-Смолян - ПФК Добруджа 1919

ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Дарин Василев Иванов

4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                     

 

8 Сеп 2021 г. Сряда 16:00 ч.

ФК Черноломец - Марек 1915

ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:    Калин Валентинов Киров    АС2:    Деян Любомиров Войков

4-ТИ:    Борис Борисов Попов                   


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