Зловеща мълва за най-богатата българка: Д-р Ружа вече може да не е между живите!

26 Януари 2018 12:06 2426 прочита







Над 330 милиона евро са изчезнали за 2 години след сделки с виртуалната валута уанкойн (OneCoin), основана от българката д-р Ружа Игнатова. 37-годишната нашенка, която има и германско гражданство, е в неизвестност, както и членове на нейната фамилия. Това пише днес “Труд”, като се позовава на разследването, което се води в Германия и е подпомагано от България. Преди седмица спецпрокурори и агенти на ГДБОП и ДАНС нахлуха в офиса на българската фирма “Уан нетуърк сървисис” ЕООД, притежавана до миналата година от Веска Игнатова – майката на д-р Ружа (дъщерята се представя като магистър по икономика и доктор по право в Оксфорд - б.р.). Шефът на спецпрокуратурата Иван Гешев поясни, че акцията у нас е по съдебна поръчка за разследване за създаване пирамидална структура за измами и пране на пари чрез разпространение на виртуалната валута. Сред заподозрените са и две българки, които са майка и дъщеря. “Ружа Игнатова е обвиняема като член на организирана престъпна група за финансови измами в Германия, но у нас търговията с криптовалута не е инкриминирана, каза още Гешев. От фирмата “Уан нетуърк сървисис” направиха изявление, че не се занимават с нищо незаконно, акцията срещу тях е показна и заради нея търпят сериозини финасови загуби. Според системата “Дакси” в момента фирмата е прехвърлена на двама 26-годишни собственици с адресна регистрация в столичния квартал “Модерно предградие”. “Продължава да се води следствено дело срещу Ружа Игнатова по подозрение за измама и пране на пари и престъпно въвеждане на граждани в заблуда”, са съобщили пред “Труд” от прокуратурата в Билефелд. Оттам са уточнили, че към момента от тяхна страна няма издадена Европейска заповед за арест на Игнатова, нито е поискано нейното издирване от Европол. На въпрос дали се разследва и майка й Веска, отговорът от немската прокуратура беше, че се разследват лица от близкото обкръжение на основната заподозряна Ружа Игнатова. След няколкомесечна процедура на 5 август 2017 г. BaFin (Банков и финансов надзор на Федерална република Германия) окончателно налага забрана за сделки и реклама на криптовалутата уанкойн на територията на ФРГ. Забраната се отнася за няколко свързани помежду си фирми, търгуващи и по света с тези виртуални пари. Сред фирмите, чиято дейност попада под възбраната, са OneCoin Ltd, регистрирана в Дубай, Onelife Network Ltd, регистрирана в Белиз и One Network Services Ltd, регистрирана в България. Преди налагането на пълната забрана, действията на германския финасов надзор започват в началото на април 2017 г. със запор на 29 милиона евро по банкови сметки на International Marketing Services GmbH с централа в германския град Гревен. Дружеството е прехвърляло суми на вложители на OneCoin на трети лица зад граница и то по поръчка на дубайската фирма OneCoin Ltd. Между декември 2015 г. и декември 2016 г. сумата по банковите сметки на International Marketing Services е достигала 360 милиона евро, тоест – преди замразяването през април м.г. са изчезнали над 330 млн евро. С тези милиони са купувани яхти, леки коли “Макларън”, “Бентли” и “Ролс Ройс”, недвижими имоти, включително и в София. Смята се, че само за 3 известни сгради в центъра – бившият ресторант “Крим”, къщата на бившия кмет Димитър Моллов и кооперация на площад “Славейков” – са похарчени около 12 млн. евро. От миналата година те са продадени на друг собственик. Според различни източници мрежата уанкойн/уанлайф обхваща над 3,3 млн души на 4 континента. Действа на принципа на секта като се организират презентации в градове по целия свят, подобни на концерти, на които Посланици продават “образователни пакети”. Участниците научават как да “копаят” уанкойни, как да търгуват помежду си с тях и какви бонуси ще получават, ако привлекат нови и нови членове. Включването в мрежата става със суми от 1100 евро, а цената на най-скъпите пакети надхвърля 55 000 евро. Посланията на д-р Ружа и нейните съдружници са, че някой ден уанкойнът ще победи биткойнът, както и че стойността на тяхната валута само след година-две ще скочи с 50-60 % и всички ще станат милионери от един отбор “Милионер юнайтед”. В края на април 2017 г. по подозрение за измами индийските власти задържат 18 души, които са участвали в семинари на OneCoin Ltd с цел привличане на клиенти. Централни банки и служби в Италия, Великобритания, Белгия и Тайланд също са предупреждавали за опасност при сделки с уанкойни. Версии и слухове в интернет: Наши „килър командоси” превзели уанкойна Ружа можело и да не е жива “Килър командоси от българската мафия” (Killerkommandos der Bulgarischen Maa) превзели бизнеса с криптовалутата уанкойн и е трябвало да се бяга. Съществуват твърдения, че съдружници на д-р Ружа Игнатова са си тръгнали с голямата част от парите и дори, че тя вече може и да не е между живите. Това пише немскоезичният сайт “Герлах репорт”, регистриран в САЩ. Интернет изданието се позовава на пост във фейсбук на Кари Валроос, наричан Европейски посланик на уанкойн. На 5 януари т.г. той пише на свой бивш колега: “Да кажем следното – надявам се, че все още имам своите 50 млн. ункойни, както и останалите мои 2,5 млрд. И от цялото си сърце си пожелавам уанкойн някой ден да се търгува публично. Работех единствено с д-р Р. (ужа) и вярвах само в нея… Тя винаги беше добра към мен, но нещо се случи… Настина се надявам всичко да е наред с нея”. Сайтът подчертава, че Кари Валроос е наясно с всички тайни на “мрежата за измами” и с мрежата от корумпирани адвокати, които “преследвали всеки клиент като дивеч”./Blitz.bg Още за: българка фирма квартал Още от: Синя лампа



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката