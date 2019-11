Задържаният с купища дрога Живко Вилицата свързан с касапницата във 4 you

Задържаният с килограми дрога при мащабна полицейска акция на ОДМВР-Бургас Живко Димитров - Вилицата е свидетел на стрелбата в ресторант 4 you, след която по чудо оцеля несебърският бос Димитър Желязков-Очите, а бодигардът му Александър Алексиев-Водолаза бе убит, пише Флагман бг. По време на екшъна между бандите на Митьо Очите и Божо Кравата, Вилицата е бил в компанията на друга интересна ъндърграунд фигура – Венцислав Христов. Това твърди самият Венци Лавацата в показанията си по делото за организирана престъпна група (ОПГ) с лидер Божидар Кузманов-Кравата. Според Лавацата, във фаталния 8-ми юни 2016 г. той се разхождал по крайбрежната алея на Слънчев бряг заедно с Живко Вилицата и Митко Багeра, когато чули изстрели от ресторант 4 you и решили да проверят какво се случва. В момента Венци Лавацата е един от 13-те подсъдими по делото за ОПГ с лидер Митьо Очите. Бургазлията все още се намира в столичния арест, след като бе закопчан при спецакция на ГДБОП и ОДМВР-Бургас през август 2018 г. Вилицата е близък авер на Венци Лавацата. И двамата са от ж. к. „Меден рудник“, а Димитров често посещавал заведението на Христов. Вилицата все още не е разпитан по делото срещу Божо Кравата и хората му, като това ще стане на по-късен етап от процеса. Живко Вилицата е добре позната фигура в бургаския ъндърграунд. Той е криминално проявен и осъждан. Освен с Лавацата, Димитров е близък и с осъждания за сводничество Велизар Василев, както и с наскоро излезлия на свобода след присъда за участие в ММА наркобандата на Илко и Карчо – Филип Чорио. Припомняме, че преди дни бургаската полиция разби депо за дрога в айтоското село Чукарка. По време на операцията е задържан Живко Вилицата, като в имота на баща му ченгетата открили 6 кг марихуана, разпределена на 22 000 дози, предназначени за бургаския пазар. В къщата са намерени още 22 кг необработена марихуана, както и преправена в бойно оръжие газова пушка. Разследващите наблюдавали Вилицата няколко месеца и успели да проследят целия процес – от засаждането на дрогата до обирането на реколтата и разпределянето й на дози. Канабисът е с много високо качество, със съдържание на тетрахидраканабинол – 18 % при максимално възможни 21 %. На улицата подобна трева е известна като „холандец“ и върви минумум 30 лв. за грам, разкри източник на Флагман.бг./blitz.bg/ Още за: арест акция стрелба Още от: Синя лампа



