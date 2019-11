19 2019 11:50 788







c ao, ece ao „ae o a”, e aaa oc ao, a TrffiNws. oea a a eeo aaae aa o eeaa. oe, e ao e oce a aocaee cooco ao eeca – aea aaa, a oa cooc 361,2 ea; a coa aec ae a e eec oe co a ce a eo aoo aee. Oe aca o aaaa c 5 o 6 ecea ao, ao a ca ca oa eoo aaae o 3 o. aa ao e e 8 o ooa a eee. 25-o ao e aeca e 2018 ece a, o ee a cea c aea. o a e aa, oeo oaao coa, aoao a ca a oee, o aa e. oea o ce aa oc ao. ee o oa o aoa e aaa e o e o cooa – Oa. oce e eece o e a ecea. o e oce a co, caao caoaoca oac. ea e aoa aa a e, o ce aaee ce aaee e eece. Oa e aoe eaoo o oee o e. ee ao e oa caoaa, a a e aeo eaco o e caa. o ce oae, e a e ae aaa o Oa ca a oa. c e aa ecae, oaa e a ea, c oo ocaa oaa e.Coe oe, aaa a c a aa ce aoo a o . eecoo ca e, e o e, Oa e eaoo. O cea oce: ao e a o o e ca? aoo ee eeo o cooa, ocoeo e c e aaa, e ce oca o e oee. Oe oee e aeo a cee a aoa. aoaa e eaaa oea o ca. Coe a o, Oa e a oo a aaeeo, a aoao , e c a ea oe. /fakti.bg :













! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .