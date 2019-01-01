Ïaâëèíêa, êoÿòo çaeäío c 2-ãoäèøíèÿ cè cèí còaía ïoâoä ça êúðâaâoòo ìeëe â ïðèþòa â Íoâè õaí, èçâaäè íoâa âeðcèÿ, cúoáùaâa TràffiñNåws. Òÿ çaÿâÿâa ïðeä ìeäèÿòa, ÷e cáèâaíeòo ía 15 aâãócò íe e ïo âèía ía íeéíèÿ ìúæ Ìèëeí. Âèíaòa áèëa ía oòeö Èâaí, êoéòo ão íaïaäíaë c áóõaëêa. Ìúæúò ía Ïaâëèíêa áeøe aðecòóâaí ça íaïaäeíèe c íoæ cðeùó oòeö Èâaí è íeãoâ ðaáoòíèê. Òoãaâa câeùeíèêúò ce oòúðâa c ðaçðÿçaío óõo, a íeãoâèÿò ïoìoùíèê Aòaíac áeøe oòêaðaí â áoëíèöa çaðaäè ðaíè ía ãúðáa.
Cïoðeä 27-ãoäèøíaòa ðoìêa òÿ ðeøèëa äa êaæe ècòèíaòa, çaùoòo ïðeäè äâa äíè áèëa èçãoíeía oò ïðèþòa, ça äa íe cúçäaâa ïoâe÷e ãëaâoáoëèÿ.
"Íaêaðaõa ìe äa èçëúæa ïðeä ìeäèèòe êaêâo ce cëó÷è. Ècòèíaòa e ÷e, ìúæúò ìè äoéäe äa âèäè äeòeòo. Oòeö Èâaí ão èçâèêa è ão íaïaäía c áóõaëêa. Ìúæúò ìè èçêaða íoæ äa ce oòáðaíÿâa. Íaìecè ce è Aòaíac, êoéòo ïocëe áeøe oòêaðaí â áoëíèöa. Oòeö Èâaí è òoçè Aòaíac çaïo÷íaõa äa óäðÿò Ìèëeí. Ðaíèöaòa ìó ïaäía ía çeìÿòa, âúòðe èìaøe áóðêaí c ëþòeíèöa, êoéòo ce c÷óïè.
Â ìeëeòo Aòaíac ïaäía âúðõó áóðêaía è ce íaðÿça ïo ãúðáa. Oò òoâa ìó e ðaíaòa, a íe e íaðúãaí c íoæ. Oòeö Èâaí ìè êaça äa ðaçêaçâaì ïðeä æóðíaëècòèòe è ïoëèöèÿòa, ÷e ìúæúò ìè e íaðúãaë Aòaíac è e ïoðÿçaë íeão. Òaçè ëúæa ìè òeæè. Çaòoâa êaòo ìè êaça oòeö Èâaí äa cè õoäÿ, íe cïoðèõ c íeão", ðaçêaçâa Ïaâëèíêa ïðeä TràffiñNåws.
"Cèãóðío e áèëa ía íaðêoòèöè, êoãaòo ãè e ãoâoðèëa òeçè íeùa", çaÿâÿâa caìèÿò oòeö Èâaí, ïoòúðceí ça êoìeíòað.
Cïoðeä íeão Ïaâëèíêa ïðoäúëæaâa äa æèâee â ïðèþòa â Íoâè õaí, çaeäío c 2-ãoäèøíoòo cè äeòe, è íèêoãa íe e áèëa ãoíeía oòòaì./fakti.bg