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Отмъкнаха над 17 000 евро от мъж във влак


20 юли 2018 11:53   889 прочита



Ограбеният пътувал от София до Лом


17 700 евро, 170 лева и лични документи отмъкнали от мъж, пътуващ във влак от София до Лом. Сигналът за кражбата подал самият потърпевш.

Около 21.25 часа снощи на телефон 112 постъпил сигнал от 55-годишен мъж от Лом. На полицаите той разказал, че в същия ден между 17.00 и 21.20 ч., докато пътувал във влака от София към Лом, е бил обран. Неизвестен крадец му задигнал чантата, в която имало 17 700 евро, 170 лева и лични документи.

От потърпевшия са снети обяснения и е образувано досъдебно производство в Районното управление в Лом.

trafficnews.bg

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