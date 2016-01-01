17 700 евро, 170 лева и лични документи отмъкнали от мъж, пътуващ във влак от София до Лом. Сигналът за кражбата подал самият потърпевш.
Около 21.25 часа снощи на телефон 112 постъпил сигнал от 55-годишен мъж от Лом. На полицаите той разказал, че в същия ден между 17.00 и 21.20 ч., докато пътувал във влака от София към Лом, е бил обран. Неизвестен крадец му задигнал чантата, в която имало 17 700 евро, 170 лева и лични документи.
От потърпевшия са снети обяснения и е образувано досъдебно производство в Районното управление в Лом.
trafficnews.bg