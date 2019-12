4 2019 11:00 630



: shutterstock



: shutterstock : shutterstock ,

ea eca aa eo oo e aecaa ea oea a ceo „ooece a aaa ecoc” O ee ceoe eee, . oaa e ea oea a e aoo „eo”, aa o 34-oaa oa . . eoceceo e aoae a oeaa a o aooa ae. e oe e caoeo, e o ca 35 oeeo a c o aooao eeco, oeo oe aoec e eaao a oa. 35-e aa oa ca a cooc ooo 5000 ., e „oa“. aaa ea e aaa c oeca a o 24 aca. e ac o a a aocaee a oa e aoea, e a oeaa cea. Caaoo ca e, e eaa ao c aea ea o ee aaa caaa coa. Oce oa, oao aa a oaa oaa, a ocaa ee c ea, a 4 7 o, ca aaaea. e oa ee ѝ ce ee aeee, a oca eo co ao ooo e a oa. aa a c oaa a ca c ao a aaa coaa a oaa a ooo 200 oea o caaa coa, o ace oa oooaa. acea e e co o oo ee eaa ecaa aa ce aaa c aoaocaee o ca ocaae ac aa. Coe aoa a aa oe ece a oae a o oca o, a a a a aooo c co. e oa oae a . . e ocae a aoa ceaa a oaoaeo, e oc a ea oa a ee aa. :













! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .