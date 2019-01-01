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Èçâúíðåäíà íîâèíà çà åäíî îò íàòðîâåíèòå â Êàðäàì äåöà


2 íîåìâðè 2019 10:50   2583 ïðî÷èòà



Ëåêàðèòå èçâåäîõà îò ðåàíèìàöèÿ åäíà îò ñåñòðèòå íà ïî÷èíàëîòî â Êàðäàì äåòå. Ñúñòîÿíèåòî íà ìîìè÷åòî ñå ïîäîáðÿâà è ìåäèöèòå îò âàðíåíñêàòà áîëíèöà „Ñâ. Ìàðèíà” ñå íàäÿâàò òåíäåíöèÿòà äà ïðîäúëæè, ñúîáùàâà bTV. Ïåòòå äåöà, êîèòî âåðîÿòíî ñà ñå îòðîâèëè ñ íåèçâåñòíî âåùåñòâî, îñòàâàò â áîëíèöèòå âúâ Âàðíà è Äîáðè÷.

11-ãîäèøíîòî ìîìè÷å íÿêîëêî äíè áåøå ñ îïàñíîñò çà æèâîòà ñëåä ìèîêàðäèò. Êàêâà å ïðè÷èíàòà çà îòðàâÿíåòî âñå îùå îñòàâà çàãàäêà. Äíåñ ùå èçëÿçàò ðåçóëòàòèòå íà Àãåíöèÿòà ïî õðàíèòå îò ïðîáèòå îò õðàíèòå â ó÷èëèùíèÿ ñòîë, äîìà è ìàãàçèíà, â êîéòî å ïàçàðóâàëî ñåìåéñòâîòî. Îò òÿõ ùå ñòàíå ÿñíî äàëè äåöàòà ñà æåðòâà íà õðàíèòåëíî îòðàâÿíå, èëè ïðè÷èíàòà å äðóãà. /blitz.bg

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