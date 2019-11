–анни€т юни 2016 година. ƒоктор –ужа »гнатова излиза на сцената на "”ембли јрена" пред хил€ди крещ€щи фенове и обещава - нейната криптовалута OneCoin ще измести BitCoin и всеки ще може да плаща с не€ навс€къде. "OneCoin ще е убиецът на BitCoin! —лед две години никой н€ма да говори за BitCoin!”, за€в€ва т€ от сцената.

ѕо цели€т св€т хората вече инвестират спест€вани€та си в OneCoin, над€вайки се да са част от новата криптореволюци€, пише dnes.bg. —поред документи, изпратени на BBC, само във ¬еликобритани€ инвеститорите са дали 30 милиона паунда за последните 6 месеца на 2010 година. 2 милиона от т€х – в една единствена седмица.

ћежду 2014 и 2017 г., близо 4 милиарда долара са вложени от десетки държави от ѕакистан до Ѕразили€, от ’онконг до Ќорвеги€, от анада до …емен и дори... ѕалестина. Ќо имало нещо много важно, което тези инвеститори не знаели. Ќоември 2018 г. OneCoin вече не съществува. Ѕлизо две години –ужа »гнатова е безследно изчезнала.

ƒжейми Ѕартлет от BBC прекарва месеци, за да разкрие как самопровъзгласилата се риптокралица усп€ва да измами толкова много хора и къде може би се укрива. Ќо първо – как работи криптовалутата? ѕърви€т принцип е следни€т – парите са важни, само защото хората си мисл€т, че са важни.

ƒори и да са бележки от банката на јнгли€, монети, черупки от миди или камъни – те работ€т, само защото хората в€рват в т€х. ¬ продължение на десетилети€ хората се опитват да създадат онлайн валута, независима от държавните средства. Ќо в повечето случаи опитите са обречени на провал, защото никой не им вр€ва. Ќай-големи€т проблем е, че винаги тр€бва да има н€кой, който да манипулира приходите, а фалшификаци€та е прекалено лесна.

BitCoin усп€ва да реши тези трудности – той не може да бъде фалшифициран, хакнат или похарчен два пъти. риптовалутата вече има потенциал да измести дори банките и държавните валути, а тези, които се усет€т навреме, могат да натрупат солидно богатство. “ова, което –ужа »гнатова иска, е да вземе ц€лата тази иде€ и да € продаде на масите. Ќо имало нещо гнило.

ѕрез октомври 2016 година блокчейн експертът Ѕьорн Ѕиерке е потърсен от агент за набиране на персонал. Ќова компани€ в Ѕългари€ търси главен технически директор. “ой ще получи 250 хил. евро заплата, апартамент и кола.

"„удех се каква ще е работата ми там? ѕопитах какво се изисква от мен, а те ми отговориха, че имат нужда от блокчейн. омпани€та н€мала активен блокчейн. "Ќо вие ми казахте, че това е компани€ за криптовалута, възкликнах аз", спомн€ си Ѕиерке. јгентът му об€снил, че компани€та работи от н€колко месеца, но все още н€ма блокчейн.

" о€ е компани€та“, попитал експертът. "OneCoin”, отговорил агентът. Ѕьорн Ѕиерке не приел предложението за работа. ѕрез пролетта, н€колко месеца по-рано, ƒжен ћакјдамс получава съобщение от сво€ при€тел за възможност за инвестици€, ко€то т€ не може да пропусне. “€ кликва на линка и в следващи€ един час слуша хора, които ентусиазирано разказват как това ще бъде кра€т на Bitcoin и началото на нещо ново. —лед това се по€в€ва и бл€скавата биографи€ на доктор –ужа »гнатова. «а ƒжен това е повратната точка:

"ѕомислих си колко силна е тази жена. ѕочувствах се горда от н刓, спомн€ си т€. ќще преди ц€лото видео да е приключило, т€ решава да инвестира 1000 евро. ≈нтусиазираните гласове и об€сн€вали, че съвсем скоро тази сума може да се удвои. ћоже би 1000 евро не били достатъчни?

ћинимални€т пакет на OneCoin бил 140 евро, но имало и такива от 118 хил. евро. —едмица по-късно ћакјдамс поръчала още един пакет от 5000 евро. ќще н€колко дни по-късно т€ вече била дала 10 хил. евро от семейните спест€вани€ за OneCoin, убедила свои при€тели и познати да вложат още 250 хил. евро.

ѕрез ц€лото време т€ след€ла за поскъпването на притежаваните от не€ OneCoin. огато сумата стигнала 100 хил. евро, т€ започнала да планува н€колко семейни ваканции напред. Ќо към кра€ на годината всичко се променило – BitCoin ентусиастът и добър самар€нин “имъти ъри се свързал с не€ и по Skype и об€снил, че OneCoin е най-гол€мата измама в истори€та на измамите“.

"ћога да ти докажа“, зарекъл се той. ¬ следващите н€колко седмици, той изпращал на ƒжен статии, видеа в YouTube и линкове за това, как блокчейн веригите и BitCoin работ€т. «апознал € и с Ѕьорн Ѕиерке. ќтнело й три месеца да разбере ц€лата информаци€, но накра€ въпросите започнали да се заформ€т в главата й.

огато попитала н€колко пъти екипа на OneCoin дали компани€та има блокчейн, той винаги й отговар€л, че "н€ма нужда да знае това“, но когато т€ продължила да насто€ва, те и дали следни€ отговор: "ќ , ƒжен, те не искат да издават много информаци€, за да не се случи нещо с м€стото, където държат блокчейн веригата. ѕлюс това, като приложение то не се нуждае от сървър зад него. “ака че нашата блокчейн техонологи€ е SQL сървър с база данни.“

ћладата жена изтръпнала. “€ вече знаела достатъчно за да осъзнае, че SQL сървър означава, че покачващата се цена на OneCoin не зависи от продажбите, а от седнал зад бюрото си мениджър, който € промен€л ръчно. Ќо въпреки че ƒжен ћакјдамс вижда истината, много други още са заслепени. ƒоктор –ужа продължава да пътува по света и да продава идеите си – от ћакао до ƒубай и —ингапур.

»нвеститорите не спират да наливат пари, а доктор –ужа ги харчи – за скъпи апартаменти в —офи€ и —озопол, за огромна €хта, където певицата Ѕиби –екс прави частен концерт през 2017 година.

Ќо проблемите чукали на вратата. ƒен€т, в който инвестираните пари тр€бвало да се превърнат в печалба, бил отлаган. ¬сичко щ€ло да бъде об€снено на събиране в Ћисабон през октомври 2017 година. –ужа обаче не се по€вила. ≈дин от делегатите за€вил, че т€ била на път и н€мат иде€, защо не се по€в€ва. ќфисът на OneCoin в Ѕългари€ също н€мали информаци€.

ѕо€вили се съмнени€та, че е отвлечена или убита. Ќо всъщност потънала вдън зем€. ƒокументи, публикувани по-рано тази година, показват, че на 25 октомври 2017, две седмици след събитието в Ћисабон, т€ се е качила на борда на самолет на Ryanair от —офи€ до јтина. ќт тогава никой не е чувал нищо за не€. “рудно е да се каже колко пари са били инвестирани в OneCoin. —поред документите изпратени на BBC, става дума за 4 милиарда евро. ј според слуховете, може би става дума за повече от 15 милиарда евро.

’ората казват "следвай парите", но парите на измамниците трудно могат да се прослед€т. —поред експерта ќливър Ѕулу те така структурират своите банкови акаунти, че с€каш активите им изчезват. "“е все още съществуват. ћожеш да видиш как измамниците си купуват политическо вли€ние, €хти, коли. Ќо когато н€кой тръгне да ги търси – дали журналист или полицай, те са невидими“, об€сн€ва той. Ќе е изненада, че структурата на OneCoin е изключително сложна.

ƒжейми Ѕартлет взима за пример имота на компани€та в —офи€, който е закупен от компани€, наречена One Property. “€ е собственост на друга компани€ - Risk Ltd. ј Risk Ltd е собственост на... –ужа »гнатова. ѕосле е прехвърлена на панамец и е управл€вана от компани€ наречена Peragon, ко€то пък е собственост на Artefix, а т€ – собственост на майката на –ужа - ¬еска.

ѕрез 2017 година Artefix е продадена на неизвестен 20-годишен мъж. ¬ продължение на н€колко месеца френски€т журналист ћаксим √римбер се опитва да проследи корпоративната работа на OneCoin, като събра колкото се може повече имена на фирми и данни за банкови сметки. —ред т€х има много компании със седалище във ¬еликобритани€.

"Ѕританските компании са най-чести€т избор. “е лесно се основават и изглеждат напълно легитимни“, об€сн€ва ќливър. —лед като веднъж основеш компани€, никой не провер€ва каква информаци€ предостав€ т€. “е не попълват кой е ръководител€т й, какви са приходите и разходите й. "“ова е незаконно. “ова е анонимна компани€, толкова анонимна, колкото всичко, което можеш да купиш на —ейшелите и ћаршалските острови“, казва ќливър. ƒотук със "следването на парите“.

јктивите им просто изчезват и накра€ преследваш единствено сенки. —поред Ѕьорн Ѕиерке –ужа »гнатова не е очаквала да стигне толкова далеч. ’ората, замесени в това още от самото начало му казали, че никога не е тр€бвало OneCoin да се превърне в измама за милиарди долари. “€ се е опитала да закрие компани€та, но "тъмните сили"“ не й позволили.

"—лед като OneCoin започнал да надминава 10 млн., 20 млн., 30 млн., нещо се случило. “€ не можела да го спре. ћисл€, че е била толкова уплашена през пролетта на 2017 година, че е решила да се откаже“, казва Ѕиерке. ћного хора свидетелстват, че доктор –ужа и брат й онстантин »гнатов, който управл€ва OneCoin след нейното изчезване, са били замесени с още по-вли€телни хора. »мената им обаче не се споменават, защото свидетелите се страхуват, че излагат живота си на риск.

ƒепартаментът по правосъдието на —јў също потвърждава, че "»гнатови са имали връзка със значими играчи на сцената на организираната престъпност в »зточна ≈вропа“. Ќа 6 март 2019 година ‘Ѕ– арестува онстантин »гнатов. ќбвинени€ за измама и пране на пари са повдигнати и срещу –ужа.

Ќеверо€тно, но факт – дори и след това, OneCoin продължава да функционира, а хората продължават да инвестират в не€. » макар когато Ѕартлет посещава Ѕългари€, имението на –ужа да е заключено, офисът на компани€та е потънал в работа. ƒо преди седмица, той остава активен. Ќа 21 ноември, нова доза мебили и техника са изнесени от него. «ащо толкова хора продължават да в€рват, въпреки доказателствата?

»нвеститорите казват, че изпитват страх, че ще пропуснат следващото гол€мо нещо. “е са изпитвали завист към печелившите от BitCoin и са мислили, че OneCoin е техни€т шанс. ћного са привлечени от самата –ужа »гнатова, от нейните дипломи, корицата й във Forbs.

ƒипломите й са истински. орицата обаче не е истинска – т€ е платена реклама във Forbs Bulgaria, но щом откъснеш истинската корица – списанието изглежда правдоподобно. Ќо не е само страхът нещото, което ги е мотивирало. огато ƒжен инвестирала своите пари й било казано, че т€ вече е част от едно семейство. ѕрисъедин€ва се и в група в Whatsapp, ко€то си има собствен "лидер“ и се ръководи от офисите в —офи€. "Ћидерът“ подготв€л всички добре за срещата им с "хейтърите“.

"“ака ги наричаха – хейтъри. Ѕиткойнърите б€ха хейтъри. азваха ни да не в€рваме на нищо от „външни€ св€т“. ƒори и на Google. јко кажеш и едно негативно нещо – значи н€маш м€сто в групата“, разказва ƒжен. ѕроф. јйлийн Ѕаркър от Ћондонското училище по икономика, ко€то е прекарала години в проучвани€ на групи като сциентолозите, казва, че има прилики между OneCoin и месианските култове от последното хил€долетие, където хората в€рват, че са част от нещо гол€мо, което ще промени света - и без значение какви са доказателствата, след като веднъж са станали част от това, им е много трудно да призна€т, че грешат.

"ќсобено когато предсказанието не се сбъдне – т€ в€рват още по-силно. Ќай-вече, ако не са инвестирали само пари, но и в€ра, репутаци€, интелектуален труд. ћисл€т си - нека изчакаме още малко“, об€сн€ва Ѕаркър. ¬ един идеален св€т властите биха спрели хората от това да инвестират в OneCoin. Ќо сега те не могат да направ€т нищо, тъй като криптовалутите са нещо прекалено ново. ≈динственото, което във ¬еликобритани€ усп€ват да направ€т, е да пуснат предупреждение още през 2016 година.

"√ражданите да внимават с търгуването на OneCoin”, пишат те. √одина по-късно премахват предупреждението от сайта си. —поред т€х, то е сед€ло прекалено дълго. —поред онези, в€рващи в култа OneCoin – това е доказателство, че ¬еликобритани€ вече е приела криптовалутата за легитимна. ƒве години властите на ќстрова разследват компани€та. ‘актът, че оперира интернационално обаче не им помага.

" омпаниите и физическите лица, които сто€т зад OneCoin, са базирани извън юрисдикци€та на ќбединеното кралство. Ќе усп€хме да идентифицираме активи, базирани в ќбединеното кралство, които биха могли да бъдат използвани за компенсиране на инвеститорите от страната“, заключват те. OneCoin e и трагеди€ за бедните. ќсвен омагьосаните хора с възможности, които искат още по-бързи приходи, в измамата се включват и отча€ни хора от страните от “рети€ св€т.

ѕрез 2016 тодина 22-годишни€т ƒаниел Ћиенхард от ”ганда събира последните си 250 долара, за да си купи стартов пакет от OneCoin. «а да събере ц€лата сума, той взима последните три останали кози на семейството си и ги продава.

"Ќ€махме друг избор“, казва той. »нвеститорите в OneCoin с подобни истории като неговата не са малко. ¬ ≈вропа приходите започнали да намал€ват с времето. Ќо в јфрика, Ѕлизки€ »зток и »нди€ тенденци€та била друга. ’ората продавали всичко, което могат – дори и къщите си, за да инвестират в OneCoin. Ќо парите от инвестициите им така и не се по€вили.

"Ќ€маме вече надежда“, казват те. Ќо един от главните въпроси остава – къде е –ужа »гнатова? огато ƒжейми Ѕартлет започва разследването си, все още никой не знае накъде е поела риптокралицата след като е кацнала в јтина. Ќ€кои твърд€т, че т€ притежава руски и украински паспорти, които й позвол€ват да пътува между –уси€ и ƒубай. Ќе е изключено нейните "съюзници с власт“, да € укриват н€къде в Ѕългари€. ј може и да се разхожда свободно след пластична операци€, ко€то прикрива идентичността й напълно. "Ќ€кой ми каза, че т€ е в Ћондон.

ƒруги твърд€т, че е умр€ла, което също е възможно“, пише Ѕартлет. “ой се свързва с частни€ детектив јлън ћаклийн, който е категоричен, че има нещо много важно, върху което тр€бва да се съсредоточим – начинът й на живот преди OneCoin. “ ои са били при€телите й преди това? акъв е бил начинът и на живот? акво е било семейството й?“, казва ћаклийн.

ƒруг съвет, който дава е журналистите да разберат къде е била т€ с €хтата си. "“р€бва да свалим GPS-а от н刓, насърчава той. ћакар и да е нелегално, той не се шегува. —лед това ги съветва да провер€т какви модели €хти са купувани в јтина малко след като –ужа е пристигнала там от —офи€. "—поред мен т€ се движи н€къде около —редиземно море“, предполага детективът.

Ќ€колко седмици по-късно се по€в€ва и с истински доказателства. Ќегови колеги, също частни детективи, му пращат снимки на –ужа от скъпи ресторанти в јтина. —лужителите в тези ресторанти потвърждават и пред т€х, и пред Ѕартлет, че риптокралицата е била техен клиент. –ужа е все още жива и се намира в гръцката столица, без да се страхува, че ще бъде арестувана.

ћалко по-късно се по€в€ва и друга следа. Ѕартлет посещава събитие на OneCoin в Ѕукурещ, където се лее скъпо шампанско, а гостите го гледат подозрително. ѕо-късно разбира, че доктор –ужа е била точно под носа му – в същата зала, но леко променена от лека пластична операци€. ј нав€рно, за да се движи толкова свободно из ≈вропа, т€ притежава и фалшив паспорт. —лед това журналистът подхваща друга следа – в миналото –ужа най-често се по€в€ва във ‘ранкфурт.

ƒори дъщер€ й живее там. Ѕартлет отива на м€сто, за да разследва старите адреси на –ужа в германски€т град, но не открива нищо. Ќ€колко дни по-късно получава обаждане от доверен източник, чието име не споменава. ќказва се, че е прав.

"ƒа, т€ прекарва много време във ‘ранкфурт. ѕросто тр€бва да откриете къщата и ще откриете н刓, казва му той. Ќа 5 ноември 2019 година братът на –ужа, онстантин, за€в€ва пред съда, че т€ го е ома€ла със същите думи, с които и инвеститорите – че онези, които не й в€рват са хейтъри. ѕосле изчезнала с "гол€м паспорт“, тъй като се страхувала, че н€кой от приближените й ще € издаде на ‘Ѕ–.

OneCoin продължава да отрича обвинени€та. "Ќашите клиенти, нашите партньори и нашите адвокати успешно се бор€т с тези клевети по цели€ св€т и сме сигурни, че нашата визи€ за нова система, основана на базата на финансова революци€, ще бъде установена“, казват от компани€та.

ќще от самото начало, доктор –ужа знае, че ще има достатъчно отча€ни или алчни хора, които да заложат на OneCoin. “€ е на€сно, че истините и лъжите трудно се различават, когато има толкова много информаци€ онлайн. «нае и че властите, полици€та и медиите трудно ще разберат какво се случва. » най-важното от всичко – т€ правилно предвижда, че когато те най-накра€ разберат какво се случва, т€ ще е изчезнала... «аедно с всичките пари! /blitz.bg