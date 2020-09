В сградата на Музеен комплекс Банско ще се открие изложбата "Български средновековни костюми", с автори Калина Атанасова - Бъдъмба и Сдружение "Авитохол". Началото е 2 октомври.

Изложбата се състои от осемнадесет възстановки на костюми (комплекти облекло, въоръжение и аксесоари) на българи от ранното и късно средновековие - боляри, воини, знатни дами и жени от простолюдието. Всички реконструкции са изработени след детайлно проучване на исторически източници и находки. Част от костюмите вече са използвани на средновековни фестивали, битки, за заснемане на филми и други. Експонатите ще бъдат придружени от информационни табла с репродукции на оригинални свидетелства за епохата.

Откриването на изложбата ще бъде съпътствано от "Средновековна вечер", с участието на група "Фрея", Петя Крушева, Константин Колев и Мартин Геланов. Зрителите ще имат възможност да се докоснат непосредствено до средновековието като се запознаят с неговата музика, танци, кухня, бойни тренировки.

За участниците:

Калина Атанасова (Бъдъмба) е завършила Великотърновския университет със специализация по илюстрация и книгооформление. От 2004 г. се занимава с исторически възстановки, като участва в български и международни средновековни и антични фестивали, събори и чествания. От 2005 г. започва задълбочено проучване на облеклото през Второто българско царство, съвместно с фотографи, историци и възстановчици от страната и чужбина. Дейността е съпътствана от изложби, презентации и експериментална археология.

През 2016 г. публикува резултатите от труда си в книгата "Възстановки на средновековното българско облекло (XIII – XIVв.) ", рецензирана от двама професионални историци. Следват участия в научни конференции и публикации на статии в научни сборници, както и представяния на книгата в няколко музея. През 2018 г. печели конкурс за докторант по Българска средновековна археология към Шуменския университет и започва подготовка на дисертация на тема Облеклото на Второто българско царство.

Сдружение "Авитохол" e учредено през 2012 г. в град Варна. За постигане на целите си сдружението организира и провежда събития, допринасящи за развитие и популяризиране на историческото и културно наследство, като организира годишно до осем исторически фестивала и участва всяка година поне в още до три-четири такива събития.

От създаването си до сега сдружението има организирани над 50 фестивали, събори, семинари, изложби и събития на историческа тематика и е участвало в още 19 други събития. Сдружението реконструира бита и традициите на българите от ранното средновековие VІІ - ХІ век, техните нрави и бойни практики от земя и от кон. Работи съвместно с майстори ездачи, фехтовачи, майстори по средновeковни войнски умения, както и със специалисти в областта на историята и музейни работници, както и има в редиците си 17 археолози - магистри, докторанти и доктори по археология и история.

Към 2020 година членовете на сдружението са 42 души. Сдружението взема дейно участие в национални и международни събития, събори, семинари, конгреси и форуми, обединява усилия и взаимодейства с подобни наши и чуждестранни организации. Насочва усилията си за изучаване и съхраняване на традициите на древните българи през ранното средновековие, техните места на обитаване, живот, бит и култура, традициите им при отглеждането и използването на коне в мирния живот и за бойни действия. Възстановяване на воинските им традиции и изучаване на бойните практики, изработване и стрелба с лък, работа с копие, възстановки на хладни оръжия и брони, седла и конска амуниция.

"Фрея" (Freija) е музикален проект, съчетаващ акустични китари с класически вокали, както и автентични ритуални перкусии. В репертоара на групата влизат интерпретации на старинни фолклорни песни, както и съвременни песни в тази стилистика. Проектът е съставен от Теодора Стоянова Freya – вокали и shaman drum, Добрин Стоянов (китара) и Теодор Чехович Тот (бас) и Алекс Швадчина на кахон, като към тях често се присъединяват музиканти от България и чужбина, с които осъществяват успешни колаборации.

Теодора съчетава класическото пеене с различни начини на звукоизвличане, а Добрин, който по образование е лютиер, презентира на китара, изработена от самия него. През годините музикантите участват в много метъл групи и проекти като Magic of the North (Bulgaria), Ocean souls (Finland), Tsar Stangra (Canada) и други. Идеята за създаването на Freija се ражда през 2016г. във Финландия в градчето Kitee - родния град на световноизвестната група Nightwish. По покана на Пламен Димов (учителя на Nightwish) Теодора и Добрин са участници през три поредни години във фестивала Kitee International Music and Art festival. Именно Финландия - красотата на Карелската гора и мистичните бели нощи - вдъхновява раждането на проекта Freija. Концертната дейност на Freija е съсредоточена предимно върху исторически средновековни и антични фестивали, както и разнообразни събития с фентъзи насоченост, като подготвя и свои шоу - спектакли. Съкровена цел на проекта е да постигне цялостно пресъздаване на митологичния свят чрез музика, тематична сценография, сценичен грим, декори и облекло - стремеж към автентичност, пречупен през съвременната творческа визия на метъл музиканти през XXI век.

Петя Крушева е магистър културолог, завършила е в Софийския университет „Св. Климент Охридски” с научен профил българска средновековна култура и френска филология. Специализира културен мениджмънт във Франция и международно икономическо право в Германия. Темите, които изследва от 20 години са за средновековната кухня, с акцент върху българската и византийската. Предлага беседа за храните и хранителните навици на средновековния човек и дегустация на ястията от българската, византийската и западно-европейската кухня, приготвени лично от нея по оригинални рецепти и исторически извори.

Константин Колев се занимава от 6 години с исторически реконструкции и пресъздава шведски викинг (варяг), наемник в ромейската войска и член в елитната гвардия "Варяжки корпус" - телохранители на византийския император в периода 9-11 век. Неговата реконструкция съответства на докторантурата му в областта на културно-историческите отношения между Скандинавия и Балканите в периода 9-11 век към Департамент "Изкуствознание и история на културата" в Нов Български университет. Владее 7 чужди езика, сред които и шведски, норвежки и датски - езиците на днешните скандинавци - потомци на викингите. Съвместно с Мартин Геланов от школа "Вълкашин" се занимават със старинни бойни техники, като тренират с достоверни реплики на оригинални оръжия и автентична бойна екипировка.