Утвърден е работният график в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД за летните месеци

15 юли 2024 14:59   1876 прочита


НА ДВАТА АДРЕСА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:


Приемните блокове за насочване на пациентите;
 Клиничните лаборатории;
Отделенията по образна диагностика;
Микробиологичните лаборатории;
Хемодиализите.


ЗА ФИЛИАЛ САНДАНСКИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:
Кардиологично отделение;
Неврологично отделение.


ЗА ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:
Вътрешно отделение.


РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА В ДВЕТЕ ОБЩИНИ – САНДАНСКИ И ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ:
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ САНДАНСКИ


От 01.07.2024 г. до 15.07.2024г.


Хирургично отделение;
Ортопедо-травматологично отделение;
Детско отделение;
Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/.
Родилно отделение;
Неонатологично отделение.


МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ


От 16.07. 2024 г. - 31.07.2024 г.
Хирургично отделение;
Ортопедо-травматологично отделение;
Неврологично отделение;
Детско отделение;
Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/;
Родилно отделение;
Неонатологично отделение.


Още от: Общество

Принтирай статия
0 коментара


Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар






Struma.com - Новините на югозападна България
РекламаКонтактиОбщи условияПоезия
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.