Утвърден е работният график в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД за летните месеци
НА ДВАТА АДРЕСА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:
Приемните блокове за насочване на пациентите;
Клиничните лаборатории;
Отделенията по образна диагностика;
Микробиологичните лаборатории;
Хемодиализите.
ЗА ФИЛИАЛ САНДАНСКИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:
Кардиологично отделение;
Неврологично отделение.
ЗА ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:
Вътрешно отделение.
РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА В ДВЕТЕ ОБЩИНИ – САНДАНСКИ И ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ:
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ САНДАНСКИ
От 01.07.2024 г. до 15.07.2024г.
Хирургично отделение;
Ортопедо-травматологично отделение;
Детско отделение;
Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/.
Родилно отделение;
Неонатологично отделение.
МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ
От 16.07. 2024 г. - 31.07.2024 г.
Хирургично отделение;
Ортопедо-травматологично отделение;
Неврологично отделение;
Детско отделение;
Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/;
Родилно отделение;
Неонатологично отделение.
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