НА ДВАТА АДРЕСА ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:





Приемните блокове за насочване на пациентите;

Клиничните лаборатории;

Отделенията по образна диагностика;

Микробиологичните лаборатории;

Хемодиализите.





ЗА ФИЛИАЛ САНДАНСКИ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:

Кардиологично отделение;

Неврологично отделение.





ЗА ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ:

Вътрешно отделение.





РАБОТЕН ГРАФИК ЗА ОТДЕЛЕНИЯТА В ДВЕТЕ ОБЩИНИ – САНДАНСКИ И ПЕТРИЧ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ:

МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ САНДАНСКИ





От 01.07.2024 г. до 15.07.2024г.





Хирургично отделение;

Ортопедо-травматологично отделение;

Детско отделение;

Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/.

Родилно отделение;

Неонатологично отделение.





МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ - ФИЛИАЛ ПЕТРИЧ





От 16.07. 2024 г. - 31.07.2024 г.

Хирургично отделение;

Ортопедо-травматологично отделение;

Неврологично отделение;

Детско отделение;

Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение /ОАИЛ/;

Родилно отделение;

Неонатологично отделение.