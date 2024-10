От 10 до 12 октомври в Университетския център „Бачиново“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе международната научна конференция „Антропология на несигурността. Общество и култура във време на несигурност“. Конференцията се организира в рамките на изследователския проект „Антропология на несигурността. Приемственост и промени в периода на постсоциализма“, изпълняван от екип на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“, финансиран от ФНИ по договор КП-06--55/12 от 16. 11. 2021.

Ръководителката на проекта – проф. д-р Ана Лулева откри конференцията с първия пленарен доклад на тема „Precarity, Social Reproduction and the Moral Economy of Care“. В деветте сесии на форума взеха участие 29 учени от ИЕФЕМ – БАН, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Института по социология и философия – БАН, Нов български университет, Етнографския институт на Сръбската академия на науките и изкуствата, Тракийския университет, Одрин и Университета „Македония“, Солун.

Докладите, посветени на различни аспекти на несигурността, предизвикаха оживени дискусии. От Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ взеха участие с интересни доклади доц. д-р Илия Недин, проф. д-р Ана Лулева, гл. ас. д-р Венцислав Божинов, ас. д-р Павлина Солачка и докторант Борислав Мутафчийски.