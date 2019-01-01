Новините на югозападна България
Снимка: ezine.bgСелска кухня! Друсан кебап  
 Четвъртък, 12 СептемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Таксиджия и клиентът му пострадаха при ПТП край с. Бараково


12 септември 2019 10:10   1691 прочита



Вчера край село Бараково е възникнало ПТП между таксиметров л.а. „Опел“ – управляван от 65-годишен мъж от Благоевград, и л.а. „Мерцедес“, управляван от 24-годишен мъж от Кочериново.

При произшествието са пострадали водачът на таксиметровия автомобил – със счупени ребра и други наранявания е настанен в отделението за реанимация на благоевградската болница, а пътникът в таксито – 75-годишен мъж, е настанен в отделението по травматология със счупен таз.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.

С. Стоянов

Още за: ПТП  инцидент  автомобил Още от: Общество

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат



Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 21763
 5481
 3283
 3108
 2951
 2545
 2233
 1820
 1789
 1663
 8
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 36
 36
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.