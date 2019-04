Симитлийските деца - сред най-добрите по IT и предприемачество

На второ и трето място от национално състезание по IT предприемачество се класираха децата от училището в Симитли. Шестокласник е в челната тройка на най-добрите програмисти, в призовата тройка са и двама седмокласници, най-добри презентатори. Най-добрите в часовете по IT и програмиране представиха СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Симитли в Националното състезание по технологии, творчество и предприемачество. Гоце Делчев бе домакин на научния форум за деца тази събота и неделя. Със знания и умения, се състезаваха над 60 участници в различни направления, отбори от цялата страна и от Северна Македония. Учениците от Симитли се представиха отборно, 5-7 клас, с мултимедийни презентации и програмиране със scratch. Денислав Ташев от 6-ти клас си спечели второто място в националното състезание, с компетенции по програмиране със scratch. Уменията на Денислав са формирани при педагога Станисалв Топузов. От националното състезание симитлийските ученици грабнаха и две трети места: Емил Ортомаров от 6-ти клас и Паоло Димитров от 7-ми клас с мултимедийни презентации. И двамата са възпитаници от класа на Мария Ортомарова. След големите отличия, децата от Симитли, участници в научния форум, видяха и научиха много нови неща. Те се запознаха със забележителностите около Гоце Делчев, видяха обичая Лазаруване в местния музей. На път за дома, наблюдаваха и оnline щъркеловите гнезда в село Баничан. Още за: деца програмисти технологии Още от: Общество



