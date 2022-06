През месеца, в който честваме 300 години от рождението великия ни съгражданин Паисий Хилендарски, 260 години от написване на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията на отец Паисий, в поредица от публикации представяме успехите на децата от община Банско в извънучебната дейност през завършващата учебна година.

Децата ни са достойни наследници на Паисий Хилендарски и ние сме горди, че те носят в себе си искрата на Възраждането, будния ум и предприемчивостта на предците си. А начинът да ги покажат е чрез резултатите от техния труд в полето на знанието.

Логично, от Професионална гимназия по електроника и енергетика гр. Банско най-много наградени ученици има в областта на електрониката.

В регионалния етап на състезанието по приложна електроника "Мога и зная как" в гр. Пловдив, отборът на ПГЕЕ спечели първо място. Отличени в отборното участие са Николай Юнчов, Мехмед Мустафов, Радослава Топузова и Юлиан Иванов. Николай и Мехмед са носители на отборната купа за първо място и в Национално състезание по приложна електроника "Мога и зная как", проведено в гр. Банско, а Радослава и Юлиан – на купа за отборно трето място. Същите младежи са призьори и в индивидуалното класиране в регионалното и националното състезание „Мога и зная как“.

Учениците в ПГЕЕ имат интереси и извън училищната си специалност „Приложно програмиране“. Те пишат есета, рисуват и спортуват. В Националния конкурс за есе на тема „What matters to me and why?” на фондация „ Солидарност в действие“ Александър Кулин, Ива Колчагова и Теодора Левтерова са победители. Те получават пълна стипендия за участие в един от летните младежки лагери Immersion Academy, където ще развият уменията си за лидерство и критично мислене

Деница Пантева е носител на 3-та награда за рисунка в литературен конкурс в гр. Сливен "Залезът. Ливадите. И аз...", "Пейзажът се простира пред очите ми"

Валентин Рахов спечели сребърен медал с лява и бронзов медал с дясна ръка на Европейско първенство по канадска борба във Вилнюс (Литва), а Мартин Рошков спечели първо място при мъжете по фрирайд в парк Картала (Рила).