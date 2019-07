Секретарят на Община Банско Владимир Кушлев връчи наградата на първия финиширал във финалната обиколка на Международното колоездачно състезание "По пътя на римляните" за купата "Долчини" - състезателят от отбор "Дукла" - Словакия. Това той направи при асистенцията на две момичета в бански носии от групата за народно пеене на Марин Бърдарев. Явор Капитанов от Организационния комитет на състезанието обяви първите места, съответно :

1-во място за Полихронос Цорцакис от Гърция

2-ро място да Марко Данилович от Сърбия

3-то място за Юрай Белан от Словакия. Международното състезание премина при висок интерес от зрителите, а награждаването, на фона на "We are the champions", в изпълнение на възпитаничките на Марин Бърдарев и много аплодисменти от публиката.