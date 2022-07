Община Разлог организира представяне на разработен интегриран план за

действие по проект „Интернет на нещата като инструмент на политиката за

промяна в града“ (Internet of Things as a policy instrument for the city

change, с акроним „IoTXchange“).

Събитието ще се проведе на 18.07.2022г. (понеделник) от 10.00 часа в

конферентната зала на Общински съвет – гр. Разлог, намираща се на адрес:

гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов“ № 1.



„IoTXchange“ цели разработването на планове за дигитализация, основаващи

се на решения предоставени от Интернет на нещата (Internet of Things), с

които ще се повиши качеството на живот в малките и средните градове от

Европейския съюз.

Проектът е реализиран по програма за междурегионално

сътрудничество URBACT III, съфинансирана от Европейски фонд за

регионално развитие.