30 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 975 теста.

Няма починали болни за денонощието, а 8 са излекувани.

В болници за лечение остават 336 пациенти. От тях 46 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 10 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 6; Варна - 0; Велико Търново - 0; Видин - 1; Враца - 1; Габрово - 2; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 2; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 1; Силистра - 0; Сливен - 2; Смолян - 1; София област - 0; София град - 10; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 2 души.

