Ковид днес: Само 1 новозаразен в Благоевград, 60 в страната

02 февруари 2023 07:23   490 прочита


60 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 3 009 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Трима болни са починали, а 69 са излекувани. 

В болници за лечение остават 252 пациенти. От тях 33-ма са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 108 ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 1; Бургас - 2; Варна - 3; Велико Търново - 0; Видин - 1; Враца - 2; Габрово - 1; Добрич - 0; Кърджали - 2; Кюстендил - 1; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 1; Перник - 0; Плевен - 1; Пловдив - 5; Разград - 1; Русе - 3; Силистра - 1; Сливен - 1; Смолян - 1; София област - 5; София град - 18; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 1; Шумен - 4; Ямбол - 1 души. 


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