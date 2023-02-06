Ковид днес: Няма новозаразени в Благоевград, 12 в страната

06 февруари 2023 08:11   634 прочита


 12 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 575 теста. Това показват данните на Единния информационен портал. 

Няма починали, двама са излекувани. 

В болници за лечение остават 234 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения. 

През последните 24 часа са били поставени 2 дози ваксини. 

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 2; Велико Търново - 1; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 1; София град - 5; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.


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