12 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 575 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Няма починали, двама са излекувани.

В болници за лечение остават 234 пациенти. От тях 34 са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 2 дози ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 0; Бургас - 1; Варна - 2; Велико Търново - 1; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 1; Кюстендил - 0; Ловеч - 0; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 0; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 0; Сливен - 0; Смолян - 0; София област - 1; София град - 5; Стара Загора - 0; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 0; Ямбол - 0 души.